¡Atención! Conoce los REQUISITOS para conseguir la beca de 4 mil euros que ofrece Irlanda

Si eres estudiante y estás buscando nuevas oportunidades de crecimiento, así como aprender de otras culturas y expandir tus horizontes, entonces la oportunidad de viajar y conocer gente nueva podría ser tuya en Irlanda.

Y es que Irlanda ofrece una beca para estudiar un posgrado en alguna de sus 14 universidades, consideradas las mejores del país. Se trata de un apoyo económico de 4 mil euros, lo que equivale a alrededor de 97 mil 500 pesos mexicanos.

Algunas de las universidades con mayor prestigio el país son parte de la convocatoria, entre ellas se encuentran Dundalk Institute of Technology, Mary Immaculate College, University of Limerick, University College Cork, National University of Ireland, Galway, Technological University Dublin y la National College of Ireland.

Si eres de los que está paseando en el siguiente paso en sus estudios, encantes viajar al extranjero y conocer un país diferente al tuyo te ayudará a tener experiencias no sólo profesionales sino también personales y laborales.

Requisitos para la beca en Irlanda

De acuerdo con Fernando Valadés, CEO de Amate Digital, en entrevista para Forbes México, esta es una iniciativa del Ministerio de Educación Irlandés como resultado del esfuerzo con América Latina para beneficiar a estudiantes.

Si tienes entre 20 y 30 años de edad entonces cumples con uno de los primeros requisitos para la convocatoria, misma que está abierta para personas interesadas en marketing, tecnología y diseño.

Necesitas ingresar al sitio web de Amate Digital para registrarte, pues además debes asistir a un evento gratuito que se realizará el próximo 18 de marzo de las 13:00 a las 16:00 horas y contará con la presencia de algunas universidades.

Lorena Okhuysen, directora de Cuentas de Amate Digital, aseguró que con la visa de estudiante quienes obtengan el apoyo económico tiene la oportunidad de trabajar medio tiempo mientras estudian y tiempo completo durante el verano. Además, pueden quedarse en Europa por dos años para trabajar o continuar estudiando.

cvg