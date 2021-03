Beca Bienestar Azteca: ¿Cómo puedo REGISTRARME para recibir los apoyos?

El Gobierno Federal lanzó una serie de apoyos para que los niños y jóvenes mexicanos sigan estudiando y que la economía familiar no sea un problema para que puedan continuar en la escuela. Por lo que si estás estudiando la educación Media Superior y no te has registrado para obtener tu beca para el Bienestar Benito Juárez, aquí te decimos como.

La intención de este proyecto es apoyar a los alumnos de Instituciones Públicas de Educación Media Superior para poder contrarrestar el alto índice de personas que dejan de estudiar llegando a estas instancias, siendo el tema económico o la necesidad de ayudar en casa los principales factores.

Pero, ¿cómo puedo registrarme?

El primer paso para poder obtener estas ayudas debes estar inscrito en alguna institución de educación pública en cualquiera de los grados del nivel Medio Superior, ya que en caso de no estar en estos programas no podrás pedir el apoyo que brida el gobierno a los jóvenes.

Después de contar con este paso, que es indispensable, los solicitantes deberán registrarse en el programa, esto se hace con el encargado de cada plantel a nivel nacional, para después seguir todos los procesos en el sitio oficial de Bienestar Azteca, aquí deberán seguir todos los pasos al pie de la letra para poder obtener el beneficio.

Para poder hacer el registro deberás contar con el CURP, una fotografía, correo electrónico y un número de teléfono.

Se tiene que recordar que para poder recibir esta ayuda es indispensable estar inscrito en el ciclo escolar actuar y contar con una matrícula vigente de cualquier institución pública de educación media superior; ya que de lo contrario será imposible poder obtener la ayuda que otorga la beca de Bienestar Benito Juárez.

