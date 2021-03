VIDEO: Profesor de la BUAP llama "huevonas" a mujeres que no asistieron a clase por el 8M

En redes sociales circula un video en el que un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) llama "huevonas" a sus alumnas que decidieron no entrar a la clase en línea en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el paro nacional del 9 de marzo.

“No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando; no jodan con eso, no me jodan las pelotas; la forma de defender a una mujer es integrada como está polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevonas”, expresó el profesor luego de que uno de sus alumnos le explicara el motivo de la ausencia de sus compañeras.