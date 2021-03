Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 12 de marzo según tu signo

La carta de este viernes 12 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este viernes 12 de marzo es el caballero de espadas del tarot Rider Waite.

Esta carta representa una enorme energía fluyendo alrededor de ti y de tu vida, pero debes tener mucho cuidado pues si la utilizas de forma incorrecta podría perjudicarte, sin embargo, si la utilizas a tu favor sin duda alguna puedes llegar lejos y cumplir todos esos objetivos que tienes en mente, pues eres ambicioso y eres muy fuerte.

Amor

Este caballero de llega como un mensajero de buenas noticias, pues si estas en pareja, las cosas comienzas a mejorar entre ustedes pues habían estado un poco separados, pero ya no más y comenzarán nuevamente, llegan soluciones, momentos de paz y calma entre las parejas.

Dinero

Buenas noticias respecto al dinero están a punto de llegar a tu puerta, ya sea que esperas la aprobación de un nuevo proyecto, la apertura de un local, un fallo legal económico a tu favor o hasta puedes recibir un dinero inesperado, pero todo estará a tu favor en este aspecto.

Salud

Has estado un poco preocupado por que los resultados de algunos estudios que te mandaste hacer no han llegado, despreocupate, estas en tu mejor momento y respecto a lo que tiene que ver en la salud todo estará bien. Eso sí es una buena idea que comiences con una dieta baja en carbohidratos y decirle adiós al refresco por un rato re caería muy bien.

