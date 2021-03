MasterChef: Chef Herrera arremete contra la comida vegana; es un invento de chiflados, asegura

El chef Adrián Herrera subió un tuit a su cuenta personal en la que aseguró que la comida vegana no existía y que ésta solamente se basaba en excluir los ingredientes de origen animal de cualquier platillo que consumieran.

Además de esto, el experto culinario llamó chiflados a los que creen que esta forma de nutrición es la forma más sana de comer. En esta publicación, Herrera cuestionó también a las personas que además de ponerle una denominación a esta tendencia también declaran que las personas que no piensan igual que ellos están mal.

Este comentario por parte del chef Adrián ofendió a algunos de los usuarios, quienes cuestionaron su autoridad para opinar al respecto de las opciones culinarias.

"El veganismo va más allá de solo no comer alimentos de origen animal, es un estilo de vida, que llevan no porque no les guste la carne, los lácteos o los embutidos, es porque aman a los animales y no toleran que ellos sufran", escribió HijaDeLaTostada.