¿Verdad o ilusión óptica? Imagen hiperrealista de enfermo en hospital genera confusión, ¿es foto o pastel?

¿Serías capaz de comerte a un enfermo convaleciente en cama? si no eres una especie de caníbal, seguramente tu respuesta es no; pero si esa “persona” convaleciente fuera un pastel, seguramente seguidoras diciendo que no al igual que cientos de internautas quienes recientemente reaccionaron a un pastel hiperrealista que lejos de provocar antojo, generó miedo, incertidumbre y hasta fue calificado de espeluznante por sus singular forma y tema.

La imagen del peculiar pastel pronto se volvió viral y le ha dado la vuelta al mundo, pero lejos de lucir apetitoso, este extraño pastel ha perturbado a miles de usuarios debido a que muestra un cuerpo partido en pedazos una escena que no ha sido para nada grata.

El curioso “pastel” forma parte de uno de los últimos videoclips del rapero británico Slowthai, en el que se le ve acostado en la cama de un hospital rodeado de personas, aunque en realidad se trata del peculiar pastel.

¿Obra de arte o macabra creación?

El peculiar y exótico pastel es creación de Ben Cullen, reconocido escultor de pasteles hiperrealistas quien es más conocido por su sobrenombre “The Bake King”, el orgulloso artista compartió el proceso de creación de este espeluznante pastel a través de su cuenta de Instagram.

El curioso “pastel” forma parte de uno de los últimos videoclips del rapero británico Slowthai. FOTO: Ben Cullen

El artista señaló que toda la pieza, con excepción de la cabeza, está elaborada con pastel de vainilla relleno de crema de chocolate, el proceso de creación de este pastel fue de poco más de una semana entera para hacerlo bien.

En la grabación del rapero inglés el curioso pastel es comido al final del videoclip por el personal médico, mientras que tras revelar las imágenes los comentarios y reacciones de los internautas han sido variados la mayoría destacando lo realista del pastel y la sensación espeluznante que se experimenta al ver el peculiar pastel.

La peculiar pieza generó incertidumbre entre los internautas. FOTO: Ben Cullen

SSB