Horóscopos: ATRACCIÓN para tu signo ZODIACAL gracias a SATURNO este 20 de febrero 2021

Aries (21 marzo-20 abril)

Ten cuidado en tus comentarios, a veces eres demasiado honesto y aunque eso no es malo, puedes llegar a ser un poco hiriente con tus palabras hacia otras personas, ten en cuenta que los tiempos son un poco difíciles y necesitamos ser más empáticos y sensibles con el prójimo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, debes tranquilizarte y serenarte antes de tomar cualquier decisión, sobre todo en tu vida profesional, ten paciencia y fe en que todo se alineará para ti, eres un signo de comunicación pero también de terquedad, así que ten cuidado con aferrarte a las situaciones por mero capricho, así que aprovecha el fin de semana para reflexionar sobre lo que quieres y deseas para que el universo te lo regale amorosamente.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El cosmos está alineando todo a tu favor, géminis, mantén tu actitud positiva y la sonrisa que contagia a los demás con esa buena energía, cuídate de los apegos y deja que todo fluya, verás que pronto las cosas se estabilizarán para tu más alto bien, es posible que hoy tengas un encuentro amoroso que te hará sentir más completo y pleno durante el fin de semana.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Por fin se abre el camino en los negocios y en el dinero, era cuestión de días, ahora agradece al universo por este nuevo camino, recuerda que la energía del agradecimiento tiene memoria y todo volverá a ti de manera abundante, olvida el miedo y las dudas ya comienzas a ver los frutos de tanto esfuerzo y paciencia, sigue avanzando.

Leo (23 julio-22 agosto)

La generosidad icónica de ti se ha transformado en abundancia, naturalmente eres un líder en toda la extensión de la palabra, siempre tomas y resaltas lo positivo de las personas y esta actitud se te retribuye en una energía muy especial en la que cualquier cosa que visualices y desees con toda tu fe, la verás materializada gracias a la luna creciente, sólo ten cuidado con el ego.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Tu ser superior tiene un mensaje para ti: No necesitas forzar nada, ten los pies en la tierra y olvida esas fantasías y confía en ti mismo y a fuera que tienes en ti, el universo está totalmente a tu favor, procura mantenerte tranquilo y evita los conflictos. Escucha tu voz interior.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La felicidad y plenitud que sientes es una manera en que el universo llena tu alma y tu corazón, viene más sorpresas y mucha prosperidad en el hogar, prioriza la familia y el universo será agradecido y te recompensará por tu lealtad y fidelidad a los tuyos.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

hace unas semanas te dijimos que dejaras el pasado y fluyeras, hoy puedes ver los resultados y buenas noticias, por fin eso que tanto le pedías al universo lo verás materializado en tu vida y eso te traerá mucha más plenitud y abundancia, escucha tu voz interior y no hagas caso de las personas malintencionadas que sólo quieren provocarte y generar en ti una mala energía, mucha templanza éste fin de semana,

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario, es momento que dejes las ataduras del pasado y los desapegos guardados en el cajón del olvido, es preciso que pienses en ti mismo y te conectes con tu "Yo" superior, te relajes y medites sobre lo que quieres, disfruta de un momento a solas contigo mismo, las respuestas y las señales que esperas, están ahí, sólo es cosa de que pongas atención.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tu alma y espíritu están divagando fuera de ti, es momento que vuelvas a tu centro y abraces tu propio ser , comienza a meditar sobre los verdaderos sueños que tienes en mente, es importante que cierres ese pendiente que tanto te ha atormentado en éstas últimas semanas y recuerda que no podemos tener el control de todo, libérate de apegos y comienza a fluir, las cosas caerán por su propio peso.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Las situaciones están ahí presentes, es momento de que despejes tu mente y te quites esa nube que no te deja ver más allá de tus sentimientos, tu pasión a las cosas ésta vez ha sido contraproducente por lo que debes equilibrar y valorar qué situaciones y personas merecen la pena tanta pasión y dedicación, recuerda que si el terreno no es fértil, no podrás cosechar nada

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es fundamental que estés cien por ciento intuitivo, sabes que las cosas sucederán siempre y cuando tú actúes en el preciso momento, no tengas miedo de alcanzar todo lo que mereces, olvida el pasado y toma las riendas para coronarte como el rey o la reina que eres, géminis no titubea, así que ¡a ganar!

Frase del día: "Para el amor no hay cielo, amor, solo este día". Rosario Castellanos.

