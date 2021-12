¡Hay esperanza! Regresa 2 millones de pesos y de recompensa le dan una pala

A veces no hay mayor recompensa que saber que hicimos las cosas bien. Así lo demostró Luis Spanh, un hombre de Argentina, quien devolvió varios cheques que encontró en la calle y cuyo valor ascendía hasta los 2 millones de pesos argentinos. Por su buena acción, la compañía que endosó los documentos le entregó a Luis una increíble recompensa: ¡una pala!

Spanh aseguró que encontró los dos cheques al portador por dos millones 170 mil pesos argentinos, equivalentes a 681 mil pesos mexicanos, mientras viajaba en la ruta 70 en camino al poblado de Santa Fe. En un principio no revisó los montos, sino que sólo los guardó; cuando se percató del dinero que valían, decidió entregarlos.

El hombre pensó en quedarse con el dinero. Foto: Especial.

Spahn comentó que lo primero que pensó fue que se trataba de un robo: "Revisé los tres primeros y no correspondían a ningún banco de acá, entonces creí que serían robados. Quería sacármelos de encima y no caer en problemas", mencionó.

¿De quién eran los cheques millonarios?

De acuerdo con medios locales, los cheques fueron emitidos por una compañía de herramientas, la cual para agradecerle al hombre su acción le entregó una pala. Al ser entrevistado, Luis expuso que pese a que está a punto de quedarse sin trabajo, no esperaba nada de ellos al devolver los cheques.

“Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala”, mencionó. Refirió que su verdadero premio sería darse a conocer para obtener un trabajo. Luis, de 50 años, se dedica a la telefonía y hace sonido para fiestas durante los fines de semana.

SIGUE LEYENDO...

Inaudito: Descalificaron a 43 camellos de un concurso de belleza ¡por restirarse y usar bótox!

msb