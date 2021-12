Signos del Zodiaco: ¿Cuáles son las alergias de Cáncer?

Cada uno de los signos del Zodiaco se caracteriza por una personalidad única que es muy marcada y la respuesta ante diversas situaciones será muy diferente dependiendo de cada persona. En ese sentido, basta con pensar en Cáncer, un signo que destaca entre los demás por ser sumamente sensible.

Lo anterior se debe a que es el primero de los signos del elemento del agua, por lo que además de mostrar con gran facilidad sus sentimientos, los Cáncer también son conocidos por su inigualable intuición, imaginación, carisma, empatía y por su gran capacidad de demostrar afecto hacia sus seres queridos, así como de protegerlos.

Sin embargo, los pequeños cangrejos nacidos ente el 22 de junio y el 22 de julio comparten algo en común con el resto de signos del Zodiaco, pues hay ciertas actitudes que simplemente no toleran y pueden desatar su furia al no hacer "match" con su energía. Y para prevenir cualquier conflicto con este signo, estas son las alergias de los Cáncer.

Horóscopo Chino: Tensiones y rebeliones, esto anticipa la "astrología negra" del Año Nuevo 2022

Evita molestar a un Cáncer, conoce sus "alergias"

Una de las primeras actitudes que causan alergia a los cangrejos es sentir que no son útiles o cercanos ya sea en una reunión social o en su grupo de trabajo, pues al notar ese "rechazo" Cáncer no puede desenvolverse en total plenitud. Además, al detectar esa sensación no pueden dejarse llevar por los sentimientos, como suelen hacerlo.

Por otro lado, algo que es como una necesidad para las personas de este signo, es mantenerse informadas de lo que pasa en sus círculos cercanos, lo que definitivamente explica por qué también les causa alergia no sentirse incluidos en un lugar.

En ese mismo tenor, algo que no puede faltar es su increíble intuición, por lo que no es sorpresa que sepa detectar a las personas que se acercan con malas intenciones, o bien, que transmiten una energía cero positiva. Esto es algo que choca mucho con la amabilidad y habilidad para hacerse amigos de otros, pues aunque ofrecen su apoyo a cualquier persona, saben detectar quienes no lo merecen.

