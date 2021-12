¿Es posible viajar en el tiempo? Este modelo matemático afirma que sí

Viajar en el tiempo es uno de los sueños no cumplidos de la ciencia ficción. Algunas interpretaciones de la física teórica afirman que viajar en el tiempo es posible, pero sólo en el papel, en el mundo real no se ha podido concretar nada, pues incluso al lograrlo se desatarían muchas paradojas, pero un modelo matemático podría cambiarlo todo, pues sostiene que los viajes en el tiempo son posibles y estarían libres problemas.

Las paradojas son hechos que parecen contrarios a la lógica, por ejemplo: “Si viajas al pasado para impedir la pandemia de Covid-19, en el presente ya no habría crisis sanitaria por lo tanto, no tendrías motivo para viajar al pasado, entonces no viajarías al pasado y no podrías impedir que se desatara la pandemia”. Esta es una versión “moderna” de la “paradoja del abuelo”, la versión original, la cual plantea un escenario en el que un nieto viaja al pasado para matar a su abuelo antes de que tuviera a su padre, pero como consecuencia el nieto nunca nacería.

Las paradojas se pueden ver en "Volver al futuro". Foto: Especial.

¿Cómo resolver las paradojas del viaje en el tiempo?

Dos investigadores en Australia aseguran que hay un modelo matemático para resolver las paradojas y sostienen que un "agente" que entra en un bucle de viaje al pasado, puede tomar distintos caminos sin que se altere el resultado de sus acciones.

"Los eventos se ajustan a sí mismos, de manera que siempre habrá una única solución consistente", afirma Germain Tobar, estudiante de física en la Universidad Queensland y uno de los autores del estudio, que estuvo supervisado por el profesor Fabio Costa, filósofo y físico teórico. Explicó que si viajas al pasado podrías hacer lo que quisieras, pero sería imposible que cambiaras el resultado de los hechos.

Esta argumentación fue llamada “el modelo Tobar” los hechos más relevantes se calibrarían constantemente para evitar cualquier inconsistencia; sin embargo, esta hipótesis es aplicable sólo de manera abstracta en el campo de las matemáticas. tobar asegura que no es una clave para viajar en el tiempo, sino más bien un avance para entender mejor las leyes que rigen el universo.

