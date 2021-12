Cinco destinos para celebrar Navidad alrededor del mundo

La Navidad está de regreso y, aunque, otra vez, las fiestas pueden verse un poco diferente a causa de la pandemia y el surgimiento de más casos de la variante Ómicron en el mundo, las grandes ciudades se preparan para celebrar los días más mágicos del año. Decoraciones en las calles, espacios públicos convertidos en pistas de hielo, eventos únicos y menús especiales en los restaurantes son algunas de las maneras en las que nuestros destinos favoritos se transforman durante la Navidad. De ciudades en México, perfectas para visitar en auto y destinos de playa que amplían su oferta de experiencias de temporada para atraer a visitantes que buscan escapar del frío, a algunas de nuestras metrópolis europeas que, vestidas con luces y cubiertas de nieve, nos muestran, durante el invierno, su cara más deslumbrante, hacemos un viaje alrededor del planeta por aquellos destinos que merecen una visita especial durante la Navidad.

Si bien, muchos destinos han publicado sus planes y protocolos para esta temporada, la pandemia sigue provocando cambios de última hora, así que vale la pena verificarlos antes de iniciar el viaje.

San Miguel de Allende, México

Uno de nuestros destinos coloniales favoritos en el centro del país prepara una colección de experiencias especiales para celebrar la Navidad. El hotel Rosewood San Miguel de Allende, por ejemplo, ofrece a sus huéspedes la oportunidad de participar en una callejoneada por los jardines de la propiedad, en compañía de la estudiantina de la ciudad, y terminar en una posada tradicional, con estaciones de comida típica y juegos.

Nassau, Bahamas

Las playas caribeñas preparan experiencias de temporada para recibir a los viajeros de los países más fríos que escapan de las bajas temperaturas. En el exorbitante complejo Baha Mar que reúne tres hoteles, más de 40 restaurantes y bares, un campo de golf y el casino más grande del Caribe, Navidad significa menús especiales, actividades únicas para niños en el Explorer’s Club y tratamientos especiales en el spa, como All I Want For Christmas, para dos personas.

Londres, Inglaterra

Entre luces multicolor a lo largo del Támesis, mercados navideños, vasos de vino caliente y la mítica pista de hielo instalada en la explanada del Museo de Historia Natural, una de las capitales con más carácter en Europa se torna aún más mágica que de costumbre. De tours en autobús para ver los despliegues de luces, a instalaciones navideñas en el Studio Tour de Warner Bros. para ver el castillo de Hogwarts bajo la nieve, la capital inglesa es un sueño navideño.

París, Francia

El persistente espíritu navideño de París se expresa a lo largo de toda la urbe: desde las luces que delinean los Campos Elíseos y los coloridos escaparates que se asoman tras ellas, hasta el exuberante árbol de las Galerías Lafayette. Además, el sinfín de restaurantes, salas de café y té, y pastelerías preparan sorpresas invernales con mucho espíritu navideño.

Rovaniemi, Finlandia

La capital de la Laponia finlandesa es casa de la Santa Claus Village y el SantaPark, en donde el mismísimo Papá Noel –además de los renos y los elfos– recibe a chicos y grandes en su taller, con actividades especiales para celebrar la Navidad. La localidad cuenta con hoteles al interior de iglús de vidrio y, durante el invierno, incluso es posible ver auroras boreales.

Por Domingo Álvarez

