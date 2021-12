Estas son las 3 grandes predicciones tecnológicas para 2022

Hemos llegado a un punto de inflexión. Después de que AWS fuera pionera en tecnología de nube, hace más de 15 años, la infraestructura de nube ha evolucionado hasta un lugar en el que todas sus partes llegan prácticamente a cualquier lugar del

planeta, incluso al espacio.

La nube ha permitido que lo que alguna vez fue ciencia ficción hoy sea un hecho científico. Los modelos y técnicas en el ámbito de la inteligencia artificial y el machine learning han mejorado muchísimo – tanto que vemos cómo emergen destellos de nuevos tipos de casos de uso que antes solo se veían en las películas y revistas.

Acceso a más información y tecnologías

Estamos entrando en una fase en la que los datos son abundantes, el acceso a ellos es casi instantáneo, y nuestra capacidad para darles sentido con formas nuevas y sutiles es prácticamente automática. Pero esta tecnología no reemplaza a los humanos; está mejorando la forma en que nos relacionamos con el mundo. 2022 será un año emocionante para la tecnología, un año que nos impulsará a todos nosotros y a nuestro planeta.

¿Cuáles son algunas de las predicciones?

Predicción uno: Se afianzará el desarrollo de software con inteligencia artificial

El desarrollo de software es un proceso creativo, pero que tiene muchas tareas repetitivas. En 2022, el machine learning comenzará a desempeñar un papel importante en el aumento de los flujos de trabajo de los desarrolladores de software, ayudándolos a crear un código más seguro y confiable.

Desde la llegada de la nube, hemos visto empresas de todo el mundo que aportan nuevas ideas a sus clientes a gran escala más rápido que nunca. Sin embargo, incluso con esta aceleración en la entrega de productos, las personas aún dedican una cantidad desproporcionada de tiempo a un área de la tecnología: el desarrollo de software.

Predicción dos: La nube ubicua llega al edge

La nube se extenderá a todos los lugares a través de dispositivos especialmente diseñados y soluciones especializadas. En 2022, veremos que estas soluciones traerán toda la fuerza de la nube para transformar warehouses, restaurantes, tiendas minoristas, granjas y mucho más.

Cuando hablamos de cadena de suministro y transporte, llamamos al último tramo del recorrido de "última milla". Es el viaje final, el que lleva las cosas a tu puerta. En el comercio electrónico, es una parte desafiante de la entrega, ya que existen muchas variables según el domicilio final.

Predicción tres: Veremos el auge de los espacios inteligentes, especialmente en el cuidado de ancianos

En 2022, nuestros hogares y edificios se convertirán en mejores asistentes y compañeros más atentos para ayudar verdaderamente con nuestras necesidades más humanas. El mayor impacto en los próximos años será en las personas mayores.

Una de las cosas que más me inspira acerca de la tecnología es su papel en la resolución de problemas humanos verdaderamente difíciles. Después de años de reunirnos con clientes de todo el mundo que utilizan la nube para hacer precisamente eso, tuvimos la idea de comenzar a documentar sus historias a través de un programa llamado Now Go Build.

