TikTok venderá comida a sus usuarios; los platos más viral estarán en el menú

Las recetas de comida deliciosa abundan en TikTok; por esa razón, la red social, se asoció con el proyecto de restaurantes en línea Virtual Dining Concepts para abrir un servicio de entrega de comida a domicilio con los platillos más populares en la plataforma, como parte de una campaña publicitaria.

Esta iniciativa se llamará “TikTok Kitchen” y de manera inicial habrá cerca de 300 restaurantes virtuales en todo Estados Unidos y esperan llegar a las mil sucursales para finales de 2022; la firma china repartirá las ganancias con los creadores de las recetas y “apoyará a los talentos culinarios prometedores”. Aunque aún no está claro cómo determinarán quién es el autor original de la receta. Además, los nombres de los creadores de platos no estarán en los menús de TikTok Kitchen, y la compañía no respondió a las solicitudes de comentarios.

¿Cómo será el modelo de trabajo de los restaurantes de TikTok?

Entre los restaurantes de los que operará TikTok Kitchen se encuentran las cadenas nacionales de propiedad de Earl, incluidas Buca di Beppo y Bertucci's. El menú TikTok Kitchen se basará en las tendencias más virales de la aplicación, incluida la pasta feta al horno, que Google clasificó como el plato más buscado de 2021.

De igual forma planean para el menú de apertura chips de pasta, formas de pasta cocidas que están recubiertas de queso y fritas al aire libre, así como una hamburguesa aplastada y costillas de maíz hechas de pelar secciones de maíz y cubrirlas con especias y parmesano. El menú cambiará trimestralmente para empezar.

De acuerdo con cifras de la misma plataforma, TikTok alcanza los mil millones de usuarios activos mensuales. Además, según cifras de Digital 2021 de Hootsuite y Wearesocial, 46.8% de las mexicanos usan TikTok, lo que coloca a esta plataforma en el octavo lugar, entre las 10 principales redes sociales usadas en México.

