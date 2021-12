Majo Rodríguez: Una mujer al volante

Originaria de Puebla, Majo Rodríguez comenzó en el mundo del automotor a los ocho años, pues su papá siempre estuvo metido en la industria automotriz, sin embargo, su carrera profesional comenzó a las 12 años, cuando fue una de los 120 pilotos seleccionados en el proyecto Un mexicano rumbo a la Fórmula 1.

Durante estos más de 10 años de carrera, la piloto se ha enfrentado principalmente a dos grandes retos: “El tema económico ha sido un reto con el que sigo batallando, porque se junta con este tema que hablamos (el de ser mujer). Llegas con empresas y les propones algo atractivo del deporte, pero cuando ven que la que va a estar en el volante es una mujer, les empieza a causar un poco de duda”, confesó Rodríguez.

A pesar de esto, en los últimos años en el mundo del automotor ha habido un tema de apertura y apoyo hacia las mujeres: “Sí he visto un gran avance, lento, sobre todo aquí en México, porque la cultura que tenemos no lo permite al 100”.

Para Majo una de sus más grandes satisfacciones es “ser una de las representante femeninas en el deporte automotor en México, y también, haber tenido una participación internacional en Estados Unidos”, lo cual la llevó un paso más adelante para cumplir uno de sus más grandes sueños, que es volverse una piloto reconocida a nivel mundial: “Me encantaría correr en un campeonato en forma en Estados Unidos o en Europa”.

“Desde chiquita ha sido mi sueño y siempre he tenido muy claro el objetivo”, platicó Majo, quien ha compartido su experiencia de vida a través de conferencias, con lo que busca sembrar inspiración en hombres, mujeres y niños: “Me he dado cuenta que muchas veces tenemos barreras mentales en las que creemos que no podemos hacer las cosas… creo que algo de lo que yo he logrado era un sueño imposible, y pues gracias a muchas cosas se han ido dando las cosas y soy testigo de que los sueños sí se pueden cumplir; entonces ahora, cada vez que estoy en al auto, a parte de disfrutar lo que más me gusta, que es correr, corro con este propósito que es ser un ejemplo para muchas personas”, afirmó la piloto.

Paralelamente a su carrera profesional como piloto, Majo se encuentra cursando la carrera de Ingeniera Industrial.

Comenzó a practicar este deporte cuando tenía ocho años, gracias al acercamiento que tuvo a esta industria cuando su padre competía con una escudería.

