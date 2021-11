Mujer se come un AirPod por accidente; así sonó su estómago después de tragarlo | VIDEO

Los AirPods se han convertido en uno de los inventos más elementales de los últimos tiempos, mismos que son utilizados día a día. Este producto permite olvidarse de los cables para escuchar música. Sin embargo, también pueden resultar peligrosos debido a su tamaño.

Debido a su diminuto diseño, ha provocado que algunas personas los confundan con otros objetos como algunos medicamentos. Esto le pasó a la tiktoker iamcarliiib quien se se tragó uno de los auriculares pensando que se trataba de una pastilla de ibuprofeno.

Logra captar sonidos del estómago

"Estaba acostándome en mi cama, tenía la pastilla en una mano y el auricular izquierdo en la otra. Me metí algo en la boca, tomé agua de una botella y al tragar me di cuenta que no era el ibuprofeno", señaló la joven durante un video colocado en la famosa plataforma digital.

Tras darse cuenta de que había tragado un AirPods y seguía conectado al iPhone decidió grabar para descubrir los sonidos que emitía su estómago desde adentro. Fue así que la joven logró captar algunos ruidos extraños.

Sensación en redes sociales

Para su fortuna, no necesitó acudir al hospital para alguna intervención médica para extraer el AirPod. Tras unas horas, el aparato pudo salir de su organismo de manera natural tras acudir al baño.

Lo más sorprendente es que el dispositivo salió intacto y lo mejor es que sigue funcionando. El video en TikTok cuenta con casi tres millones de visitas así como más de 300 mil me gusta.

Esta historia ha causado sensación por lo que cientos de usuarios le han pedid que comparta el audio que registró desde el interior de su estómago para conocer cómo suena este órgano.

