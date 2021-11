Joven regala un viaje a hombre que lo cuidó cuando era niño mientras su madre trabajaba

El conmovedor regalo que un joven le hizo al hombre que lo cuidó cuando era niño, se ha hecho viral en redes sociales, pues lo llevó de viaje y por primera vez se subió a un avión. Como si esto fuera poco, también comenzó una colecta con el objetivo de recaudar dinero y construirle una casa.

Henry Mutebe es un joven de Uganda, en África, que a muy temprana edad perdió a su padre, sólo tenía a su mamá que decidió inscribió a una primaria que funcionaba como internado. Aunque la mujer podía visitarlo, no iba con frecuencia debido a la carga de trabajo que tenía.

La historia del pequeño Henry llegó a oídos de Wilson Dhabangi, un vecino de su comunidad, que decidió visitarlo un día por sorpresa. Sin embargo, los encuentros entre el niño y el hombre no fueron esporádicos, pues su ahora amigo lo visitó todos los domingos mientras él estaba viviendo en la escuela.

“Me visitó cada domingo que estuvo abierta la escuela. Eso un aproximadamente 100 domingos entre 1997 y 1999. No recuerdo un solo domingo en que no me visitara. No importaba si llovía o no, si se sentía enfermo o bien, el vendría en su bicicleta para visitarme”, contó en su cuanta de Facebook.

El joven cumple el sueño del hombre

El hombre viajaba tres horas en bicicleta todos los fines de semana para visitar a su pequeño amigo, a quien a veces le llevaba algo de comida que preparaba su esposa o sólo se quedaba a platicar con él. El joven indicó que Wilson siempre lo alentaba a estudiar pues argumentaba que si no lo hacía terminaría como él y sufriría, pues el hombre trabajaba como mandadero en bici y a veces era víctima abusos.

Al terminar sus estudios, Henry Mutebe decidió hacerle un regalo al sujeto que cuidó de él por muchos años. Wilson nunca había viajado en avión, así que el joven le obsequió un boleto para ir de Entebbe, en Uganda, a Nairobi, en Kenia, donde pasaron unas vacaciones juntos en compañía de Rebecca, una mujer que también lo cuidó cuando su madre no podía.

“Wilson nunca había estado en el aeropuerto antes. Me dijo que el único avión que ha visto fue un helicóptero del ex presidente ugandés Iddi Amin (muerto hace mucho tiempo) que llegó a una aldea cerca de su casa en 1974. Entonces, un avión es algo que siempre le fascinó. Sabía que esto sería algo que le encantaría”, añadió.

“He estado en aviones durante algún tiempo... pero no me he sentido tan feliz como hoy”, señaló Mutebe, quien además reveló que Uganda Airlines comenzó una campaña para ayudarlo a construir una nueva vivienda para Wilson Dhabangi.

