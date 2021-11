Niña de 9 años defiende a su mamá durante violento asalto, así fue el heroico momento: VIDEO

Journee Nelson es el nombre de una niña de tan solo nueve años de edad que se convirtió en toda una heroína luego de que diera una muestra de su gran valentía al enfrentarse a golpes con un asaltante que atacó a su madre en un estacionamiento de Florida, Estados Unidos, por lo que las imágenes de su heroico acto se hicieron virales en redes sociales donde también se ganó la admiración de miles de internautas.

El video difundido en redes sociales, muestra el momento exacto en el que la niña de 9 años y su mamá se dirigen hacia su auto luego de haber realizado algunas compras en un centro comercial, sin embargo, un hombre las observa desde lejos y cuando están cerca de su vehículo, el hombre se abalanza en contra de la mujer para tratar de despojarla de su bolso, no obstante, la mujer abre la puerta de su camioneta y provoca que el ladrón caiga antes de que pueda quitarle la bolsa, pero la mujer también se fue el suelo y pese a los inconvenientes, el ladrón continua su ataque y es aquí donde ocurre la heroica intervención de la niña.

En las imágenes se puede apreciar con claridad que, sin pensarlo dos veces, la niña de nueve años se lanza contra el ladrón y logra golpearlo en el rostro en un par de ocasiones para evitar que continuara forcejeando con su madre, posteriormente, otras personas que presenciaron la escena se acercan para ayudar a las mujeres y aunque no se aprecia con claridad, se informó que el ladrón huyó a pie sin que pudiera ser detenido.

Detienen al asaltante y reconocen la valentía de la niña de 9 años

El intento de asalto ocurrió el pasado martes 2 de noviembre y la policía de West Palm Beach, Florida atrajo el caso luego de que se difundiera el video en el que el ladrón intentó despojar de su bolso a la mujer, por lo que dos días más tarde, el 4 cuatro de noviembre, la policía local logró capturar al ladrón, cuya identidad no fue revelada, pero se informó que se enfrentará cargos relacionados con robo y agresiones.

Cabe mencionar que el acto heroico de la niña de nueve años llamada Journee Nelson no pasó desapercibida para la policía local, quienes hace unos días organizaron una ceremonia para entregarle a la menor una medalla y un diploma por haber mostrado su valentía al defender a su madre del asaltante. Las imágenes de dicho reconocimiento fueron difundidas en redes sociales donde la menor también se ganó el reconocimiento de miles de internautas, quienes la calificaron como una auténtica heroína.

Es importante mencionar que las autoridades recomiendan no enfrentar a los criminales y señalaron que en este caso la menor corrió con mucha suerte pues según la declaración de la madre, el ladrón estaba armado, pero no pudo sacar su arma por el forcejeo y por la oportuna intervención de su hija, por lo que ambas fueron muy afortunadas y esta historia tuvo un final feliz, sin embargo, se reitera que los recomendable en este tipo de casos es no enfrentar a los delincuentes.

