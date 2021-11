"Yo le pedí a Dios un esposo empresario": Mujer exhibe a su pareja jugando disfrazado de Vegeta | VIDEO

Las redes sociales no solamente son usadas para informarnos y mantenernos al día, también se ocupan para seguir tendencias y presumir nuestros momentos de ocio.

A veces no olvidamos nuestro niño interior y deseamos que todos nuestros amigos y conocidos de Internet vean nuestra pasión.

Y es que en las últimas horas se ha hecho viral un TikTok donde se muestra a un hombre disfrazado de Vegeta, personaje principal de la serie Dragon Ball.

El problema no fue que el adulto mayor se caracterizara de una caricatura, sino la reacción que tuvo su esposa al verlo jugando con sus muñecos.

"¿Qué put$%& estás haciendo vestido así?", le comenta la esposa, a lo que el hombre responde: "Estoy haciendo un TikTok".

Segundos después la esposa le pide que le enseñe lo que está escondiendo en su espalda. "Enséñame lo que tienes atrás, enséñame".

A lo que el hombre con un tono asustado por el regaño le muestra unas figuras de acción de la serie.

"¡Es neta, es neta, estás jugando vestido así!, yo no sé el mal que yo hice, de chiquita le pedí a Dios que me mandara un marido empresario, pero me mandó un puñetón que le gusta disfrazarse, quítate ese disfraz y ponte a lavar los trastes", dijo la esposa al concluir el video.