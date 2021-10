Acertijo visual: Encuentra la palabra Fuente en 10 segundos; el 95% no puede hacerlo

En ocasiones, nuestros días están llenos de responsabilidades, de compromisos y cosas que nos pueden desgastar física y mentalmente. Por eso, siempre será útil hacer una pausa y tomar unos momentos para distraerse y relajarse un poco. En redes sociales se han hecho virales algunos acertijos visuales, que son una gran opción para hacerlo.

En este caso tenemos un acertijo visual que muy pocos han podido resolver. Este reto es un divertido juego, pero también es una oportunidad para que pongas a prueba tu poder de observación, paciencia, creatividad y tu talento para resolverlo.

En la imagen se ve una serie de columnas con la palabra Puente, pero no todas son iguales. El reto consiste en encontrar a la palabra diferente. Contando con un límite de tiempo, debes encontrar la palabra Fuente.

Pon atención a los detalles y utiliza tu creatividad para encontrar la palabra en cuestión, estamos seguros de que lo vas a lograr. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tiene 10 segundos para hacerlo y no puedes mirar la respuesta que está hasta abajo.

Encuentra la palabra Fuente

FOTO: Instagram

¿Pudiste resolver el acertijo visual?

Recuerda que es un reto visual, pero también un juego. Entonces, si no pudiste a la primera, vuelve a intentarlo y no mires la respuesta. Si ya lo intentaste varias veces y no lo has conseguido, más abajo te mostraremos la solución.

Si encontraste la palabra Fuente, te decimos que perteneces al 5 por ciento de las personas que sí lo logró. Pero si no, te diremos cómo resolverlo, verás que era más simple de lo que crees.

La palabra que buscas está en la parte superior derecha de la imagen, concretamente en la cuarta fila de la cuarta columna de la Sopa de letras. Y aunque se pueden confundir con todas las otras palabras Puente, un poco de concentración y atención te permiten lograr el reto.

Así que, ya sabes cómo resolver este problema y se lo puedes compartir a tus conocidos, para ver si ellos superan la prueba.

¿Lograste resolver el acertijo?

FOTO: Instagram

SEGUIR LEYENDO:

Acertijo Visual: el reto del número 1 que el 98% no logra resolver en menos de 10 segundos

Acertijo visual: encuentra el 843 en menos de 10 segundos; el 95% no puede hacerlo

Acertijo Visual: el reto de la palabra rato que el 98% no logra resolver en menos de 10 segundos