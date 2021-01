Cobra Kai: ¡Ellos sí saben dar patadas! Conoce a los actores que son cinta negra en la vida real

La espera por fin terminó y desde las primeras horas del año la aclamada serie de Netflix, Cobra Kai estrenó su tercera temporada dejando a los fans más que satisfechos por las sorpresas que presentó como el retorno de icónicos personajes de la saga de películas como Kumiko, Chozen y Ali Mills.

Otro de los puntos que cientos de fans han destacado de esta nueva entrega son las secuencias de las peleas de karate las cuales han sido tan intensas bien realizadas que según sus creadores el uso de dobles se mantienen al mínimo.

Sin embargo, existe otro sector de fans más demandantes que han señalado ciertos errores durante estas escenas, algunos de los cuales se han atribuido a que al ser una ficción los actores que dan vida a los personajes no necesariamente son expertos en karate.

Aunque esta afirmación no es del todo cierta, pues no significa que todos los que participan en la serie no tengan conocimientos de karate, e incluso se sabe que todos los actores se someten a un periodo de ensayos y entrenamiento de los movimientos que tendrán que hacer previo a cada pelea.

Pero sobre todos los miembro del elenco hay tres actores quienes son la excepción y sí cuentan con alguna cinta de karate en la vida real:

Jacob Bertrand / Hawk

Quizás uno de los personajes que ha tenido una mayor transformación durante el desarrollo de la serie es Hawk, interpretado por Jacob Bertrand, y aunque es amado y odiado por unos y otros, poco saben que en la vida real Jacob, practica karate desde los ocho años de edad y llegó a conseguir una cinta púrpura en dicha disciplina, sin embargo, en la actualidad el mismo ha confesado que prefiere el skate.

William Zabka / Johny Lawrence

El sensei favorito de la mayoría de fans sin duda es Johny Lawrence interpretado por el actor William Zabka quien en entrevistas ha reconocido que no fue hasta que participó en la primera cinta de la franquicia cuando conoció el karate.

Fue así que gracias a la preparación a la que se sometí desde las primeras cintas William Zabka logró, a base de duro entrenamiento y dedicación, obtener una cinta verde en segundo grado, misma que pude considerarse como la mitad del camino hacia el cinturón negro.

Owen Morgan – Bert

Finalmente el caso más sorprendente y el actor en el que menos se imaginaban los fans que es cinta negra de Karate, es Owen Morgan quien da vida a Bert, el joven y pequeño estudiante de Cobra Kai.

Pero a pesar de su frágil figura Owen es el único integrante del elenco que ha logrado conseguir su cinta negra en karate en la vida real, he de ahí, además del sarcasmo, muchos fans lo llamen como “El Dios Bert”.

En una reciente entrevista el actor confesó que ha practicado karate durante toda su vida, y de hecho “esa fue la principal razón por la que busqué hacer una audición para actuar en la serie”.