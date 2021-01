Cynthia Rodríguez ROMPE el silencio sobre su AMOR por Carlos Rivera y lo defiende ante RUMORES: VIDEO

La cantante y actriz del famoso matutino, Cynthia Rodríguez, por fin habla sobre el íntimo y privado noviazgo que sostiene con el también cantante y ex académico, Carlos Rivera.

Desde que comenzó a despuntar la carrera de ambos, los rumores malintencionados no se hicieron esperar y aunque ambos se han mantenido muy al margen de éstos, siempre han sabido como callar bocas sin necesidad de entrar en conflicto con nadie.

A través de una entrevista con Blanca Martínez "La Chicuela", la hermosa conductora hizo confesiones sobre su sólido noviazgo con el que afirma, es el amor de su vida.

“Un día saliendo con mi mejor amigo me doy cuenta que era la persona ideal para mí”, aseguró mientras su rostro muestra la emoción al hablar de Rivera.

Reflectores

La guapa conductora, resaltó que su amor lo han mantenido lejos de los reflectores para evitar que ninguno se sienta ensombrecido por el otro, respetando el trabajo de cada uno.

“Estamos hablando de muchísimos años de trabajo. Lo que más me gustó es que un día me dijo ‘a mí no me gustaría que cuando presentes un proyecto o algo, te digan es la novia de... y nada más. Y no, porque haz hecho muchas cosas, en la música, la conducción y la actuación’. Y yo también quiero que se le reconozca”. Aseguró.

A pesar de los múltiples rumores, ellos siempre se han mantenido sólidos ya que la pareja lleva más de 4 años de relación y muchos más como amigos.

“Estoy con la persona que es perfecta para mí. Es amoroso, detallista y yo no tengo más que agradecer a Dios”, compartió.

Pareja "Falsa"

Ante los rumores de que son una pareja de reflectores y que no es real, Cynthia respondió:

“Cuando sabes lo que tienes y tienes una relación cerrada, no vamos a abrir la puerta, sabes lo que tienes y la gente que te ama también lo sabe, con eso basta”. Concluyó.

