Tiktoker de 56 años contradice a Carolina Herrera da clase de estilo con su vestir y tatuajes

Lonni Pike es una tiktoker que a sus 56 años contradice todo las reglas de vestir y estilo de Carolina Herrera, pues tiene una imagen juvenil y presume sus tatuajes en las redes sociales con mucho orgullo. A pesar de recibir críticas, ella está segura de quien es y lo que hace.

Pike se ha dado a conocer en las redes sociales por ser una mujer muy segura de sí misma, baila, se divierte y muestra cada uno de los tatuajes que decoran su cuerpo, defendiendo que no importa la edad, "no me importa lo que la gente piense", ha asegurado en diversas ocasiones.

Tiktoker da clase de estilo con su vestir y tatuajes

La tiktoker tiene más de 463 mil seguidores en TikTok, y 85 mil en Instagram. Es originaria de California, en Estados Unidos, y a través de sus redes comparte mensajes positivos con respecto a la apariencia y los tatuajes, defendiendo el hecho de que no importa la edad o el sexo, cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que desee.

“No suelo responder a comentario como este porque, la verdad, no me importa lo que la gente piense. Pero eso detiene a la gente de vestir como desean (...) ¡Viste como quieras!”, explicó haca un tiempo en TikTok como respuesta a las críticas por su forma juvenil de vestir.

Quienes la siguen y apoyan, aseguran que la mujer es un gran ejemplo a seguir, sobre todo para aquellos que temen a las críticas y no se atreven a vestir o hacerse tatuajes por "el que dirán".