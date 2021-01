Estos son los 5 signos zodiacales, con mayor RIESGO de dañar tu corazón

Hay signos que son famosos por ser más malos que otros y hay unos que tienen la fama de ser más pasionales que otros; hay también aquellos que tienen la fama de infieles que otros. Pero también están los signos que podrían hacerle más daño a tu corazón que otros.

En el Zodiaco hay de todo, pero mal haríamos en no advertirte cuáles son los signos que más daño podrían causarle a tu corazoncito, porque hay que saber que todos, hasta el más insensible, tiene sus vulnerabilidades. Así que más vale que les eches un ojo para saber si el tóxico es tu crush o eres tú.

Escorpión

Lo peor que te podría pasar es enamorarte de un Escorpión, pero no te preocupes, es muy común que caigas en sus redes. Puedes hacerlo sin que tú te des cuenta, porque puede ir poco a poco rompiendo tu corazón y al final encontrarás que tu corazón está totalmente destrozado. Es tan sutil que apenas te darás cuenta del daño que te está haciendo. Y lo más cruel es que Escorpión es ese tipo de personas que además será feliz viendo cómo tu corazón está roto.

Capricornio

Si hay alguien indolente en todo el zodiaco ése es Capricornio, pues a decir verdad, no le importa si hiere tus sentimientos o no. En su mente hay cosas mucho más importantes que preocuparse por tus sentimientos. Capricornio en las buenas es muy bueno, pero en las malas es uno de los peores… Si quieres evitar que alguien haga cachitos tu corazón, mejor evita salir con un nativo de Capricornio, pues créenos, podrías pasarla MUY mal.

Aries

No existe alguien más doble cara que Géminis, bueno sí, ARIES. Los nativos de este signo suelen pasar como alguien buena onda, pero a la larga la verdad son bastante despiadados. Aries golpeará tu corazón tan fuertemente como un boxeador golpea su saco de boxeo. Sin preocupación ninguna y sin mirar si hay alguien sufriendo. Y simplemente lo hace porque puede, sin ningún motivo aparente. ¡Cuidado!

Virgo

Si terminas una relación con Virgo, muy posiblemente te pisará igual que cuando aplastas una colilla de cigarro para apagarla. Virgo no es tan malo como los signos anteriores, empatiza contigo cuando te ve sufriendo. No es un monstruo insensible, sin embargo, cuando una relación se acaba, tienes que saber, que él no es de los que van a lamentarse por ti ni por el final de las cosas.

Leo

El problema con Leo, es que es un signo de fuego, tanto para lo bueno, como para lo malo. Tiene tanta fuerza que puede ser brutal para todo, incluso para herir tus sentimientos, pero nunca podría aceptar que fue el propio Leo quien hizo daño. Eso es su peor defecto: Que no sabe hasta donde puede llegar su lado más malo. Y si sales con un Leo, tienes que hacerlo sabiendo que es capaz de cualquier cosa, ya sea de amarte con todas sus fuerzas o de romperte tu corazón.