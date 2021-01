Malas experiencias en el AMOR le sirvieron a Danna Paola para componer sus canciones: VIDEO

Los grandes artistas han creado obras memorables de todo tipo después de atravesar amargas experiencias. Fue justo su habilidad la que canalizó sus dolores para generar: pinturas, canciones, películas, entre otras cosas y llevar a las personas a una catarsis.

En este sentido, la cantante Danna Paola aseguró que sus malas experiencias en el amor le han permitido generar material que ha sido del gusto de su público. Esto puede darle sentido al tremendo éxito que tuvo en el 2020.

Su último disco "K.O." es el que más quiere, a pesar de que apenas va despegando, porque es un proyecto al que le invirtió dos años de su vida y en el que depositó sus malos ratos como el que vivió a lado de Eleazar Gómez con quien vivió un romance de cinco años.

En entrevista para Ventaneando, aseguró que este disco le ayudó a superar los momentos difíciles y poder recuperarse de esos malos momentos que vivió con el actor, quien se encuentra preso después de golpear a su novia.

"Soy una mujer súper fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir no solamente de una sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no es específico con uno", aseguró la también actriz.