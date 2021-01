"No acabalo", descubre el significado oculto detrás de esta frase mexicana

El idioma español es tan extenso y antiguo que sería casi imposible conocer todas sus palabras, por lo mismo muchas han caído en desuso o han cambiado su significado. Como es el caso de la frase "no acabalo" que cada día es menos utilizada y por lo mismo menos escuchada en una conversación.

Muchas de las palabras que actualmente utilizamos en México fueron traídas por los colonizadores, y son mayormente usadas por nuestros abuelos. Cada generación va tomando nuevas formas de comunicarse y así es como se van creando nuevas expresiones y frases.

¿De dónde sale la expresión?

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra acabalar proviene de la palabra cabal y es un verbo cuyo significado sería completar o igualar.

Por su parte, cabal es un adjetivo que significa ajustado a peso o medida, o completo, exacto, perfecto. Lo cual tiene relación con el uso de la frase "no acabalo".

¿Qué quiere decir "No acabalo"?

La expresión "no acabalo" es utilizada para decir que "no me alcanza", algunas de las veces con referencia al dinero, pero también se puede usar en otro contexto.

Esta frase también es usada como sinónimo de completar, en este caso como la negación; no completo, no me alcanza o no ajusto.