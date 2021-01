¿Avergonzada de sus padres? Celia Lora no pudo evitar malas caras y GROSERÍAS durante entrevista familiar: VIDEOS

Desde que comenzó la pandemia del Covid-19 en el mundo entero, las personas tuvieron que refugiarse en sus casas como medida para no propagar la enfermedad. Entonces muchas personas se vieron afectadas de forma económica, desde entonces el Internet fue un medio para poder subsistir para muchos.

En este sentido, Celia Lora, quien era conocida por ser protagonista de diversos escándalos y posteriormente convertirse en una de las playmates más reconocidas, llamó la atención por su desinteresada forma de ayudar a varios negocios con publicidad gratis.

Desde entonces su público se incrementó de manera considerable y aunque seguía siendo la chica rebelde que dominó Acapulco Shore en cada presentación o por sus videos en su página de Internet, destacó por su buen corazón.

Sin embargo, no siempre fue así o eso parece. Durante una entrevista con Atala Sarmiento, cuando se estrenó como youtuber por allá del 2019, tuvo como invitados a Alex, Chela y Celia; sin embargo, esta última no estuvo nada contenta durante todo el programa.

Celia Lora, no estuvo dada a gusto en la entrevista familiar con Atala Sarmiento pic.twitter.com/UCeYBIpcwB — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2021

¿Qué hizo Celia Lora?

A pesar de los esfuerzos de Atala por integrar a Celia a la entrevista, que se llevó a cabo en septiembre de 2019, ésta no estuvo dispuesta a ceder, pues sus respuestas fueron bastante concisas y sus expresiones faciales eran de pocos amigos.

Entonces se dijo que la exconductora de Ventaneando era la causa de la molestia de la modelo, pues no le caería nada bien, pero también destaca que no disfrutó para nada el palomazo que se echó su papá para el programa.

Celia Lora, incomoda durante palomazo de su papá, Alex Lora. pic.twitter.com/G0ZRzt2T1T — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2021

Asimismo, Celia fue tachada de prepotente y grosera cuando le preguntaron si no tenía la intención de formar parte del mundo de la música como sus padres. Ella respondió que ese estilo de vida no le gusta porque los artistas no tienen vida y que en muchas ocasiones la gente es muy "imprudente".

Celia Lora dice que la gente es "imprudente", por eso no le gusta la vida de artista. pic.twitter.com/VjMC65apsF — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2021

Sin duda, Celia Lora siempre ha sido la misma, quizá por esa misma razón se ha ganado el corazón de su público.

Si quieres ver la entrevista completa, aquí la tienes: