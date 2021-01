RETO VISUAL: ¡Nivel Dios! Encuentra al borrego entre las rocas en el menor tiempo posible

Desde el inicio de la pandemia los retos visuales se han vuelto un gran ejercicio para mantener activa la mente y olvidarse al menos por un momento del confinamiento obligado por la emergencia sanitaria.

Es por ello que durante todo el 2020 y ahora lo que va de este nuevo año, este tipo de desafíos continuarán siendo la sensación en las redes sociales; sin embargo, la dificultad de muchos de ellos ha generado dolores de cabeza a los internautas que por más intentos que hacen no logran resolverlos.

Esta ocasión el reto viral de verdad tiene un nivel de dificultad “imposible”, pues si de camuflaje perfecto se tratara, el borrego cimarrón que debes encontrar en esta imagen se llevaría el premio mayor.

El reto de hoy consiste en encontrar en el menor tiempo posible al borrego que se encuentra escondido entre el cúmulo de rocas ubicado en el estado de Colorado en Estados Unidos. El animal fue captado entre las rocas del Monte Evans, por Anthony Tepool quien vio este detalle y no pudo dejarlo pasar.

Este reto viral presenta un grado de dificultad extremo, sólo pocas personas han logrado resolverlo, pero como en todo, hay a quienes se le ha hecho más difícil que a otros y hasta ha sido calificado como imposible ¿te atreves a intentarlo?

Si aceptas el desafío, abre bien los ojos y prepárate: Observa la siguiente imagen y contesta ¿Dónde está el borrego cimarrón?

Respuesta

¿Pudiste encontrar a este peculiar animal? la verdad es que no es una tarea sencilla pues al tonalidad de las rocas del Monte Evans le dan camuflaje perfecto a este borrego, por lo que encontrarlo se vuelve todo un reto.

Pon atención a los detalles e inténtalo nuevamente, pues todo depende de pequeños detalles, así que descansa la vista y haz otro intento. Recuerda que en este reto no hay un límite de tiempo, así que hazlo con calma.

¿Aún no lo encuentras? no te preocupes recuerda que en este tipo de retos hay que poner mucha atención, no te sientas mal, el color y tamaño del animal lo vuelven complicado de descubrir, más al ser una imagen estática. Aquí la solución.