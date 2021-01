Grey's Anatomy: Estas son las tres peores películas de Ellen Pompeo

Sin duda Ellen Pompeo, la encargada de dar vida a la protagonista Meredith Grey en “Grey's Anatomy”, es una piedra importante de la serie.

Sin embargo hay muchos rumores sobre que esta temporada 17 podría salir de la historia, pues justo este año termina su contrato, de ello no hay nada concreto y lo cierto es que con cada capítulo se gana más el corazón de todos sus fanáticos.

Antes de que este rumor se convierta en algo real, a continuación te decimos tres de las peores películas de la bella y talentosa actriz para que las evites.

Coming Soon

Coming Soon es una comedia romántica de 1999 protagonizada por Bonnie Root, Mia Farrow y Gaby Hoffmann. La secundaria a la que va el personaje principal, Halton, está basada en la escuela The Dalton, una escuela privada de élite en Manhattan.

Moonlight Mile

En la Nueva Inglaterra de los años 1960 Joe Nast (Jake Gyllenhaal) se ve completamente obligado a cambiar sus planes de boda debido a la pérdida inesperada de su prometida, Diana Floss (Careena Melia), asesinada en un restaurante por el marido de una empleada.

Old School

Un grupo de tres amigos: Mitch (Luke Wilson), Frank (Will Ferrell) y Bernard (Vince Vaughn) que pasan por un momento crítico en sus vidas. Bernard es un padre de familia que se muere por recuperar su juventud; Frank se ha casado pero el tiempo se encarga de que no dure para siempre; y Mitch tiene una novia que le fue infiel mientras él no estaba.