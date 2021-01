Masajes con serpientes; la nueva tendencia en spa de Egipto

La nueva tendencia en el Cairo, Egipto, es un novedoso spa que ofrece un servicio que ha causado revuelo en el país africano; se trata de un masaje con serpientes de 28 especies no venenosas que, según el propietario del lugar, Safwat Sedki, mejora la circulación sanguínea, estimula la mente y ayuda a liberar endorfinas.

Las sesiones son de tan solo 30 minutos, donde los participantes experimentan adrenalina al sentir la textura de la piel de las serpientes. Primero, los masajistas frotan aceite en la espalda de los clientes y luego les colocan una combinación de pitones, de entre las 28 especies disponibles.

"Cuando presentamos la sesión por primera vez, mucha gente tenía miedo, decían: 'serpientes, ¿cómo se pueden usar serpientes?', pero una vez que comenzamos explicar los beneficios de este masaje, la idea fue aceptada por muchas personas, especialmente aquellos que tienen fobia o miedo a las serpientes", dijo el propietario del spa.

Los clientes satisfechos con los resultados

Las sesiones son de tan solo 30 minutos. FOTO: Reuters

Asimismo, los clientes han dicho que el masaje les da un impulso de confianza en sí mismos, así como una sensación de relajación total, debido a la inusual experiencia de las serpientes en la piel. "Después de que me colocaron las serpientes en la espalda, sentí una sensación de alivio y rejuvenecimiento.

Al principio estaba nervioso, tenía miedo de que las serpientes estuvieran en mi cuerpo, pero el miedo, la ansiedad y la tensión se redujeron", comentó Diaa Zein, uno de los clientes. Sedki asegura que este método también reduce el dolor muscular y articular, sin embargo, no sustituye la atención médica habitual o las visitas al médico.

Al principio, las sesiones eran gratuitas para quienes quisieron probarla, pero ahora tienen un costo de 100 libras egipcias, alrededor de 125 pesos mexicanos.

"Sabemos que en Egipto un aproximado de 35 tipos de serpientes, siete de ellas son peligrosas y venenosas, pero el resto no lo son y no tienen veneno. Trabajamos con las que no son venenosas", concluyó Sedki.

Por Reuters