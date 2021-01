¿El dinero va con la elegancia? Esto respondió Carolina Herrera; te sorprenderás: VIDEO

La famosa diseñadora de origen venezolano, Carolina Herrera, volvió a dar una lección de elegancia a sus seguidores; a pregunta expresa sobre la relación del dinero con ésta, ella dijo que no tiene nada qué ver.

La periodista Adela Micha le preguntó si se necesita mucho dinero para verse y estar bien a lo que la diseñadora de modas negó categóricamente:

"No. El dinero no va con la elegancia, por que muchas veces tú ves una gente que no tiene dinero, pero sabe lo que le queda bien, sabe escoger", le explicó Carolina Herrera.

Asimismo, explicó que hay personas que tienen exceso de dinero que se pueden comprar cualquier cosa y no se verán bien, pues podrían colgarse "400 cosas encima como un árbol de Navidad". Sin duda, una verdad absoluta emitida por una de las mujeres más poderosas e influyentes en el mundo.

El dinero no va con la elegancia: Carolina Herrera pic.twitter.com/BKsYPaTPFu — Lo + viral (@VideosVirales69) January 3, 2021

La visión de Carolina no siempre es bien vista

A finales de este 2020, la diseñadora decidió compartir su visión en cuanto al uso de prendas y hasta cortes de cabello, relacionados con la edad de las personas. Claro, cada quien es libre de usar y peinarse como quiera, pero para brillar en sociedad, ella emitió unos cuantos consejos que se viralizaron de inmediato.

Primero llamó la atención cuando aseguró que las mujeres mayores de 40 años ya no se ven bien con el cabello largo y posteriormente que a cierta edad, ya no es de buen gusto utilizar minifaldas, bikinis, incluso los cómodos jeans.

Sea cierto o no, no se le puede restar mérito a Carolina, quien sabe de lo que habla y al final sólo emitió consejos, pues la gente es libre de hacer las cosas que las hagan feliz.