¡No gastes más! Aprende a dar brillo a las llantas sin Armor All

Para cualquier conductor tener su auto en las mejores condiciones es indispensable, desde el buen funcionamiento del motor y hasta el brillo de las llantas, mantenerlo en un estado óptimo no siempre es lo más económico.

Seguramente al acudir a cualquier agencia automotriz has notado el brillo que tienen las llantas de los coches en venta, el cual, sin duda, los hace lucir de verdad elegantes, ¿Te gustaría que las de tu vehículo lucieran igual sin gastar tanto? continua leyendo para conocer el secreto.

Quizás no lo sabía, pero existe un producto económico y que puedes comprar en la tiendita de la esquina que puede ser tu gran aliado para dejar tus llantas brillando como las de un coche de agencia.

¿Cómo sacar brillo a mis llantas de manera fácil y económica?

Pocos lo saben pero usando cualquier marca de refresco de cola puedes sacarle brillo a las llantas de tu coche y dejarlas como nuevas; solo tienes que seguir una serie de sencillos pasos para que tus llantas queden brillosas por mucho tiempo.

Para dejar tus llantas como nuevas, además del refresco de cola vas a necesitar un poco de glicerina, otro producto que es muy barato y fácil de conseguir en farmacias y tiendas de autoservicio.

Lo único que debes hacer es mezclar unos 20 mililitros de glicerina con la mitad de un vaso promedio de refresco de cola; no se necesita que se revuelva durante mucho tiempo y no te preocupes si no observas cambio en la consistencia de la gaseosa, pues si bien pierde el gas, no pierde sus ingredientes que te ayudan a dar brillo a tu llanta.

Noticias Relacionadas Exempleado destruye con una excavadora 50 autos de lujosa marca: VIDEO

Una vez que tengas la mezcla lista, toma una esponja y aplica directamente sobre tu llanta, deja secar naturalmente, verás cómo le da un brillo intenso y con el paso de los días notarás que éste permanece.

Una gran ayuda para tu bolsillo

Quizás este proceso te resulte algo tediosos pero si haces la comparación de lo que te vas a ahorrar en Armor All, el cual tiene un costo aproximado de 70 pesos, con esta preparación te ahorrarás cientos de pesos a la larga. No dudes en intentarlo.