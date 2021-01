Orgullo intergaláctico mexicano

Para José Mtanous el cielo no es el límite sino la ampliación al firmamento, una ventana que presenta las miles de oportunidades para conocer lo vivo que está el Universo y sus fulgores. Por años, este coahuilense se ha dedicado a retratar galaxias, constelaciones o nebulosas y su pasión por conocer el espacio ha sido reconocida por la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos (NASA por siglas en inglés) que ha seleccionado imágenes del fotoastrónomo para publicar en su website oficial y reconocerlas como imágenes destacada del día.

La NASA ha compartido cuatro fotografías de Mtanous. La selección más reciente se hizo a principios de enero y es una imagen de las Nubes de Magallanes. “La Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene dos galaxias compañeras más pequeñas que se pueden observar a simple vista desde el hemisferio sur: las Nubes de Magallanes. Estos objetos llevan su nombre en honor a Fernando de Magallanes, el famoso navegante europeo que circunnavegó la tierra entre 1519 y 1522 (…). Estas zonas son muy ricas en hidrógeno ionizado y afortunadamente son fáciles de capturar con equipos de aficionado, usando filtros de banda angosta.”, suscribió el especialista, quien para lograr estas capturas se ha dedicado a hacer mosaicos fotográficos; es decir: tomas separadas que luego se ensamblan para hacer una imagen de mayor campo, a razón de un rompecabezas; para lograr esta imagen, Mtanous requirió hacer ocho ‘telesalas’ para abarcar la nube en su totalidad.

En su blog: mtanous.wordpres.com, no sólo comparte las imágenes que él mismo toma del espacio, además da algunos datos de astronomía. Imágenes de Las Híades, Nebulosa de la Pipa y 47 Tucannae son algunas de las fotografías que comparte el mexicano en su blog y, al verlas la NASA, permitió a los amantes del universo conocer sus obras, por medio del website Astronomy Picture of the Day (APOD).

Entre las dificultades que se enfrentan en la astrofotografía están las perspectivas curvas que provoca retratar el espacio desde la tierra y que gracias a su experiencia, Mtanous ha logrado superar.

Aunque algunas de sus imágenes las ha logrado en otros países, el monclovense admite que muchas otras las hace desde México, cercano a la capital de Coahuila, donde el brillo de la luz artificial puede dificultar los retratos del espacio, por ello su meta en corto plazo es equipar su propio observatorio rural y tenerlo listo en la primavera de este 2021, con el sueño no solo de que la NASA difunda su esfuerzo, sino que el mundo encuentre en sus imágenes la inspiración para mirar al cielo con más frecuencia, inspiración y esperanza.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO