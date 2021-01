A 5 años de su caída, filtran VIDEO de "El Chapo" Guzmán en una fiesta, ¿es o no es el capo?

Fue el 8 de enero de 2016, que las noticias anunciaron que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera había sido capturado en Sinaloa, su tierra natal, a manos de la Marina, a cinco años de esto se ha viralizado un video en el que se aprecia a un hombre que físicamente es muy parecido al capo del cártel de Sinaloa.

En el video de apenas 20 segundos se aprecia a un hombre muy parecido a “El Chapo” Guzmán caminar detrás de un escenario en el que un grupo de música norteña está tocando lo que parecer ser un corrido dedicado al capo.

Aunque el hombre es muy parecido a Joaquín Guzmán Loera, no se puede apreciar si se trata de él o solo sea un hombre muy similar. Además en dicha grabación no se ve a nadie portar cubrebocas, por lo que se presume que la grabación no es reciente.

¡Ah caray! ¿Es o no es "Chapo" Guzmán? uD83EuDD14 pic.twitter.com/j0ZIMbdEjD — El Sureste ® (@el_sureste) January 6, 2021

Así fue su captura en 2016

Eran las 4:40 am del viernes 08 de enero de 2016 cuando elementos de las autoridades mexicanas comenzaron a entrar al domicilio ubicado en Boulevard Jiquilpan esquina Río Quelite en el fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa.

Esa noche dormía en aquella casa “El Chapo” Guzmán quien era resguardado por un grupo de sicarios, y durante la llamada operación “Cisne Negro” hubieron varios disparos, uno de ellos habrían herido a un elemento de la fuerza armada, cinco presuntos sicarios del narcotraficante habrían muerto durante el enfrentamiento mientras seis más fueron detenidos.

Sin embargo, “El Chapo”, habría logrado huir por las tuberías de aquella ciudad, el capo fue acompañado por Iván Gastélum “El Cholo” quien era su hombre de confianza.

Ambos delincuentes salieron por una alcantarilla y así robaron un vehículo para huir de Los Mochis, sin embargo, el automóvil fue ubicado por las autoridades mexicanas por lo que fue interceptado en la carretera Los Mochis- Navojoa.

Una vez detenidos “El Chapo” y “El Cholo” fueron trasladados a un motel en donde las autoridades esperarían refuerzos, para así trasladarlos a la CDMX.