George Lucas, ¿Arrepentido? Por esta razón vendió Star Wars a Disney

Una de las declaraciones que está dando de qué hablar en todo internet, es una realizada por George Lucas en su libro 'The Star Wars Archives: 1999-2005, pues no deja de darnos detalles con toda la curiosidad del mundo, sobre la que quizá sea la mayor franquicia cinematográfica de todos los tiempos.

Justo hace unos días supimos qué fue lo que llevó a George Lucas a no descartar la idea de una tercera trilogía, que ya había planeado, pero que no concretó, hasta que llegó el momento de saber por qué vendió su saga a Disney.

El mismo Lucas recuerda que podría haber contratado a alguna persona para dirigir las películas como en el caso de 'El imperio contraataca' y 'El retorno del jedi', sin embargo, él quería retirarse y sabía que esa solución no funcionaría del todo bien, porque volvería a actuar de la misma forma, razón, por la que optó por vender Lucasfilm.

Escribió sus razones

En dicho texto, Lucas declaró:

"Podría no haber vendido Lucasfilm y conseguir a alguien que dirigiera las películas, pero eso no es retirarse. En 'El Imperio Contraataca' y 'El Retorno del Jedi' traté de mantenerme al margen, pero no pude. Estuve allí todos los días. Aunque eran amigos míos y hacían un gran trabajo, no era lo mismo que hacerlo yo. Fue como si me lo hubieran quitado. Sabía que probablemente no volvería a funcionar, que estaría frustrado.

Soy uno de esos tipos que hacen microgestión y no puedo evitarlo. Así que pensé que renunciaría a eso, disfrutaría lo que tenía y estaba deseando criar a mi hija. Además, quería construir un museo, lo que siempre había querido hacer, así que pensaba: Si no hago esto ahora, nunca lo haré.

He pasado mi vida creando 'Star Wars', 40 años, y dejarlo fue muy doloroso, pero era lo que tenía que hacer. Creía que tendría algo más que decir sobre las tres siguientes película porque había empezado con ellas, pero decidieron que querían hacer otra cosa. Las cosas no siempre funcionan como tú quieres, así es la vida."

Sin embargo, después de ver el resultado, quizá a Disney le hubiese ido mejor al recuperar las ideas que manejaba Lucas en lugar de ir un poco improvisando sobre la marcha con las tres películas que pusieron punto y final a la Saga de los Skywalker.