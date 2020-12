Abuelito llora la muerte de su caballo; era su fiel amigo y familia: FOTO

Don Carmelo, un abuelito vendedor de lácteos en El Salvador, se despidió de Trencito, su caballo, el cual lo acompañó durante sus nueve años de su vida.

En una fuerte imagen que circula en las redes sociales, se ve al hombre en medio de una calle mientras se arrodilla y con los brazos hacia el cielo llora la pérdida de de su fiel amigo y parte de su familia.

El hombre de 70 años, recorría las calles del municipio de Ahuachapán, ofreciendo a los vecinos sus productos.

Cabe señalar que en los últimos tres años cuando su reumatismo se agravó, el caballo se convirtió en parte fundamental para las largas jornadas de trabajo.

"Me hinque en el pavimento para darle gracias a Dios por los días que me lo había prestado. Era mis canillas porque no puedo caminar”, expresó el adulto mayor.

Vecinos le regalan caballo

Cabe señalar que “Trencito” fue sepultado en la planta de transferencia de Ahuachapán, pues Don Carmelo no tenía un lugar para enterrarlo.

Varios vecinos de la zona juntaron recursos para comprarle a Don Carmelo un nuevo caballo, el cual fue bautizado como "Justiciero".

De esta manera el señor seguirá vendiendo sus productos en la localidad.

"Siempre te voy a tener en mi corazón. Gracias caballito por todo lo que hiciste.", expresó el anciano a un medio local.