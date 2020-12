Estas cinco señales te indican cuándo debes llevar a tu gato al veterinario

Saber cuando es momento de llevar a tu gato al veterinario no es algo sencillo, ya que las señales de malestar no son tan claras. Por ello, te decimos cuales son las señales que indican una enfermedad y que no debes ignorar si lo que deseas es que tu mascota goce de salud.

Si tu gato ha comenzado a actuar de manera diferente de lo habitual, esta información te podrá sacar de las dudas. Como todos los seres humanos, los gatos también son propensos a enfermarse, pero nunca es posible detectar su malestar.

Momento de visitar el veterinario

Una de las mejores opciones se llevar a tu gato de manera constante al veterinario para descartar cualquier enfermedad. Así mismo, debes colocarle vacunas y desparacitación. Si algo va mal, llévalo de manera inmediata, sobretodo su presenta estas señales.

Bolas de pelo: Según la revista Reader's Digest, el que un gato comience a escupir bolas de pelo de manera constante es uno de los comportamientos más comunes, pero no se debe pasar por alto. Esto se debe a que se lame de manera seguida por una alergia o presenta un problema gastrointestinal.

Tos: Los ataques de tos en los gatos con muy comunes y esto se debe a enfermedades de la vías respiratorias. Se debe estar atento porque al final las mascotas parecen que van a vomitar.

Poco movimiento: Esta es una de las grandes señales por las que se debe llevar al veterinario. Esto es muy común en los gatos mayores, derivado del dolor en huesos y articulaciones. Un estudio arrojó que los gatos domésticos mayores a seis años tienden a desarrollar oseoartritis.

Cambios de peso: El cambio brusco de peso es una señal de salud adyacente. El veterinario deberá indicar las causas que tienen que ver con enfermedades o trastornos alimenticios.

Excesivo consumo de agua: Es normal que los gatos tomen agua, pero si percibes que consume más de lo normal y aumenta la frecuencia de orina, es una señal para que lo lleves al veterinario ya que se podría tratar de una infección en las vías urinarias o complicaciones renales.

Con información de El Confidencial y Affinity-Petcare.