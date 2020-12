¿Ya tienes tus palomitas? Estos son los estrenos más esperados de Netflix para 2021

Netflix continúa a la cabeza en las plataformas de streaming favoritas gracias a su contenido, este año sorprendió a los usuarios con grandes estrenos tanto en series como en películas y todo parece indicar que seguirá por el mismo camino.

La plataforma no para de consentir a los cinéfilos, pues será el 31 de diciembre cuando estrene “El mundo oculto de Sabrina”, una de las series más esperadas y con ello dar por terminado un año lleno de caos.

Aunque los gustosos de la plataforma ya preparan el sofá y las palomitas para disfrutar de los estrenos que tendrá Netflix durante enero del 2021.

Estrenos de Netflix para enero

Si la segunda temporada de la serie “Cobra Kai” no te duró nada, entonces prepárate para no despegarte de su sofá pues todo indica que la tercera entrega podría estrenarse el 8 de enero.

La segunda temporada de “Moncarca”, serie producida por la actriz veracruzana Salma Hayek, llegará a partir del primero de enero a Netflix, así como “My Hero Academia”.

La temporada dos de “Jurassic World: Campamento Cretácico” es uno de los estrenos que los niños esperan más. La temporada siete de “Orange is the new blanco” llegará el 27 de enero.

