¡Es momento de cerrar CICLOS! Conoce tu HORÓSCOPO de este miércoles 23 de DICIEMBRE 2020

Esta semana traerá mucha energía con algunas señales que te sorprenderán. Ten paciencia y déjate sorprender con lo que los astros tienen preparados para tu signo zodiacal.

Este miércoles será un día para aprovechar el cierre de ciclos, así como la experimentación de nuevas cosas en tu vida. Así que prepárate para estos cambios que están en puerta.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tienes una claridad mental que ya quisieran los demás, en especial en momentos críticos. Úsala para los enfrentamientos en donde sueles alterarte. En el amor te gusta controlar, pero no te pongas en plan radical con tu pareja porque después podrían presentarse arrepentimientos.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Este fin de año será momento de pensar en las experiencias que te han hecho disfrutar, sufrir, pero sobre todo te han dado la oportunidad de conocerte más. Continúa con la fuerza para caminar seguro porque lo mejor está por llegar. Sentirás como poco a poco va dejando de existir tanta presión en tus relaciones. Calma Tauro, no merece la pena tomárselo todo tan a pecho y pagar tus problemas con los demás.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Ya lo experimentaste meses atrás en donde pusiste en marcha algunos proyectos que tuviste que frenar cuando se presentaron adversidades. Ten cuidado que no te pase lo mismo. Hoy es un momento crucial en tu vida. Empezarás a pensar mucho sobre dónde te ves en un futuro no a tan largo plazo. Géminis, ahora toca ponerse a trabajar en serio por eso que tanto has soñado.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Algunos recurrirán a ti para cubrir algunas necesidades, como compañía o reuniones caseras. Estarás encantado, siempre y cuando no te estresen o busquen en momentos inoportunos. Recibirás el apoyo de mucha gente de quien no esperabas nada absolutamente. Por otro lado, otras muchas personas te van a decepcionar. Aunque sea otro duro golpe más, al final lo vas a agradecer.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Quienes están cerca de recibirán muchas cosas debido a lo detallista que eres. Cuando se prestan tensiones eres el mejor para elevar la vibra y eliminar los malos rollos. Si sientes que has tenido un comportamiento y unos pensamientos algo tóxicos. Esta semana, empezarás a verlo todo mucho más claro. Quizás has sentido algo de celos sin tener motivos suficientes para ello.

Foto: Especial

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Es momento de sentirte orgulloso, seguro e ilusionado. Esto porque este año te has dado cuento que la vida la diriges tú. Te gusta escuchar a quienes quieren escucharte pero las decisiones las tomas tú. ¿Realmente te satisface quedar bien con todo mundo? Muchas veces, por educación y respeto, finges que te importa la vida de la gente cuando en realidad te da igual.

Libra (23 de septiembre-22 de octubre)

Serás el encargado de aflojar las tensiones entre los compañeros de trabajo y hasta en los familiares. Tu actitud generosa te llevará a pensar más en los demás que en ti mismo. Hoy no te obligues a hacer algo que en realidad no quieres, por compromiso. Date mejor ese espacio a ti.

Escorpio (23 de octubre-21 de noviembre)

No tendrás problemas para ligar. Conquistas a quien quieres cuando lo deseas. El asunto viene cuando nadie te conquista a ti. Eres exigente, pero las personas no te darán lo que necesitas. Aunque hoy pueda ser un día cargado de trabajo, la verdad es que no te importa esforzarte, porque ves que la vida te está recompensando tu esfuerzo. Hoy has decidido buscar tu lugar y te harás un hueco en el mundo.

Sagitario (22 de noviembre-21 de diciembre)

Habrá de todo, pero más bueno que malo. Cuanto todo se pone adverso, le das la vuelta y presentan la parte positiva. Confía más en ti y no de lo que te digan los demás. Es importante, que en el amor te hagas un espacio para ti, Sagi. Trabaja para separar tu vida personal y la vida en pareja. Sientes que es primordial no perderte en el compromiso ni perder tu esencia por culpa de tus sentimientos.

Capricornio (22 de diciembre-21 de enero)

En cuestiones amorosas serás muy directo cuando tienes que dejar en claro el tipo de relación quieres. Aprende que las personas no irán a correr a buscarte porque están respetando tu decisión. Es momento de alejarse y de seguir con tu vida, Capri. Hay alguien que no está poniendo tanto interés para mantenerse en tu vida y te indigna que te traten así, cuando tú lo estás dando todo.

Foto: Especial

Acuario (22 de enero-21 de febrero)

Tendrás algunas responsabilidades extra que te comenzarán a cansar y esto será por algunas personas que pretender controlar lo que haces. No caigas en eso, será una de las mejores lecciones de este año. Es importante que cuides tu salud, porque últimamente te estás descuidando demasiado y ya es hora de poner un límite de tu parte para volver a cuidar tu alimentación, tus horas de sueño, el deporte que practicas y ese largo etcétera.

Piscis (22 de febrero-20 de marzo)

No tener preocupaciones durante este mes te gusta. Tienes muchas celebraciones pero no te gustaría perderte ninguno debido a los temas que tienes pendientes. A partir de esta semana vas a dejar atrás un montón de cosas negativas, pues comenzarás a ver con tus propios ojos que nada es imposible, ni siquiera lo más difícil.

La Frase del Día:

“La edad es algo que solo está en tu cabeza o en un estereotipo. La edad no significa nada cuando algo te apasiona”, Carolina Herrera, diseñadora de modas.