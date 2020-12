VIDEO VIRAL: Hombre ACOSA a mujer dentro de ELEVADOR y recibe multa de ¡170 pesos!

Vietnam es uno de los países más avanzados en derechos de las mujeres en Asia, pero un reciente episodio de acoso sexual en un ascensor, saldado con una sanción mínima, ha evidenciado la impunidad de estas acciones.



En un vídeo de nueve segundos que ha dado la vuelta a las redes sociales en el país, un hombre estonio de 44 años azota por sorpresa el trasero de una mujer que sale de un ascensor en Ho Chi Minh (antigua Saigón).



Tras la denuncia de la víctima, las autoridades impusieron al agresor una sanción administrativa de 200 mil dongs (7,20 euros u 8,63 dólares) que ha desnudado las carencias del sistema legal vietnamita para proteger a las mujeres de estas acciones.



Para Khuat Thu Hong, fundadora y directora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de Vietnam (ISDS según sus siglas inglesas), este episodio y otro similar ocurrido hace un año en Hanói, cuando un hombre besó por la fuerza a una mujer en un ascensor, son la prueba del vacío legal del país.



"No existe una definición de acoso sexual en el Código penal. Cuando ocurre algo así, las autoridades no saben qué hacer e imponen una sanción administrativa. No tiene ningún sentido. Vietnam está indefenso para proteger a las mujeres", asegura a EFE por teléfono desde Hanói.

VACÍO LEGAL



En opinión de Hong, este vacío legal no representa la percepción de la sociedad, que en general condena estos actos, y recuerda que el hombre sancionado hace un año con la misma multa por besar a una mujer fue expulsado del apartamento que tenía alquilado y tuvo problemas para encontrar un casero que lo aceptara como inquilino.



"No sé qué fue de él, pero el escarnio público fue mucho más importante que la multa de 200.000 dong", recuerda, convencida de que la tolerancia ante estas acciones se ha reducido al mínimo en la última década.



Sin embargo, estos dos casos, que recibieron gran atención mediática por la difusión de vídeos de las cámaras de seguridad, no son anecdóticos: un estudio de la organización Action Aid en 2014 revelaba que el 87 por ciento de las mujeres encuestadas en Hanói y Ho Chi Minh (las dos principales urbes de Vietnam) habían sufrido algún tipo de acoso.



Aunque movimientos globales como el Me Too no han tenido demasiada repercusión en Vietnam, Hong sí piensa que han contribuido a cambiar las mentalidades y a dejar claro el sinsentido de la impunidad.

Por: EFE