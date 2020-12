Vicente Fernández Jr. se va contra Anel Noreña tras darle consejos de pareja; la llama anciana

Al parecer, los consejos bien intencionados de Anel Noreña no fueron bien recibidos por el cantante Vicente Fernández Jr., quien no se aguantó las ganas de responderle a través del programa de espectáculos "Chisme No Like".

Resulta que la exesposa de José José le dio unos consejos al hijo de Vicente Fernández sobre su relación con Mariana González, quien es una mujer hermosa, con un cuerpo estético y más joven que él. Este último detalle ha generado cierta polémica entre los fans, pues no lo han visto bien.

¿Qué le respondió Vicente Fernández Jr?

Aunque no fue tan directo, el hermano del "Potrillo" aseguró que no puede ser grosero con una mujer que es mayor de edad. Asimismo, declaró que a la "zorra no se le ve la cola", hecho que no fue del agrado en redes sociales y manifestaron su descontento de inmediato en redes sociales, de acuerdo con Ella Online.

¿Cuál fue el consejo de Anel Noroña?

Ahora que la expareja del "Príncipe de la canción" se convirtió en consejera matrimonial le comentó a Vicente Fernández Jr. que no exponga a su pareja en la forma en la que están acostumbrados: mostrando su cuerpo a través de videos y fotografías, pues son cosas privadas.

Noreña le pidió que le baje de tono a las publicaciones debido a que este tipo de cosas sólo son para él por ser su pareja y no para que todas las personas estén viendo. Las declaraciones las realizó para la revista TVNotas donde además dijo conocer y apreciar al cantante.