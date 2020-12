RETO VISUAL: ¡Sálvala de la extinción! ¿Puedes encontrar a la tortuga escondida entre los Dinosaurios?

Los retos visuales suelen ser un gran ejercicio para mantener activa nuestra mente, motivo por el cual en tiempos recientes se han vuelto una sensación en las redes sociales; sin embargo, la dificultad de muchos de ellos han terminado por generar dolores de cabeza a los internautas que por más intentos que hacen no logran resolverlos.

Esta ocasión te presentamos un nuevo reto viral que presenta un grado de dificultad relativamente fácil, sin embargo, como en todo, hay personas a las que se les ha hecho más difícil encontrar la respuesta.

Dicho desafío consta de encontrar a la única tortuga, con el fin de salvarlas de la extinción, pues entretantos dinosaurios pudiera compartir su trágico destino.

Observa con detenimiento la imagen y responde ¿Dónde está la tortuga?. Atención, antes de iniciar descansa tu vista unos momentos pues el colorido de los dinosaurios puede distraerte, aunado a que todos tienen la piel verde, aunque en diferentes tonalidades.

Solución

Pareciera sencillo pero no lo es, los demás dinosaurios hacen complicada la búsqueda, es por ello que si no has podido dar con la solución, no te preocupes. Para hallar la solución, solo debes prestar atención a los detalles y abrir muy bien los ojos, pues ciertamente la tortuguita no sabe esconderse muy bien. Inténtalo nuevamente.

Si de plano no has podido dar con nuestra amiguita oculta, tranquilo, aquí te decimos en dónde se encuentra ¿estás listo? Simplemente observa muy bien la parte media de la imagen hacia la parte izquierda entre el cuello largo morado y el dinosaurio de cresta roja podrás ver a la tortuga.