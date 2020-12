¡Una más! Desaparece enorme escultura en montañas alemanas, autoridades no saben qué pasó

Autoridades alemanas de la localidad del sur de Baviera se han declarado desconcertadas luego de que una escultura de madera con forma de falo, de mil 738 metros de alto, desapareciera de lo alto de una montaña, lugar donde fue instalada hace años.

Por estos hechos ya se abrieron una investigación por parte de la policía de la ciudad de Kempten quienes no saben qué fue lo que en realidad pasó, aunque se presume que probablemente pudo haber sido desmontada el pasado fin de semana.

Al igual que su paradero, también se desconoce quién o qué es el propietario de la escultura, misma que a lo largo de los años se convirtió en un símbolo de la montaña de Grünten y fue reconocida por el servicio Google Maps como un "monumento cultural".

Debido a que dicha pieza no es propiedad de ningún partícula la investigación se ha entorpecido pues las autoridades señalan desconocer "si es un delito o no", ya que formalmente no hay ninguna parte perjudicada, señaló el portavoz de la policía, Holger Stabik.

Sospechan de “operación encubierta”

Habitantes de la localidad comentaron a la prensa local que luego del hurto, lo único que quedó en el sitio donde se encontraba la escultura fue un pequeño tronco y muchas virutas de madera, por lo que sospechan que "alguien debe haberlo cortado en una operación encubierta", sin embargo, nadie escuchó el sonido del motor de sierras eléctricas.

Por su parte el alcalde del municipio de Rettenberg, Nikolaus Weissinger, lamentó que el inusual monumento desapareciera tras gozar de un renovado “periodo de fama”.

Leyendas urbanas del lugar de los hechos apuntan a que el origen de dicha escultura de mil 738 metros de alto fue hecha como un regalo de broma pero al no gustarles el presente la obra de más de 200 kilos fue llevada al monte y abandonada ahí, sin embargo nadie ha confirmado esta versión.

Mientras que en torno a la desaparición todo sigue siendo un misterio y nadie se explica cómo fue que una escultura de 200 kilos y más de mil metros de alto fue hurtada.