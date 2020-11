¡Todo tiene solución! Consejos para prevenir divorcios durante la pandemia

Debido al aumento de solicitudes de divorcios debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus, pues es complicado para muchas de las parejas estar todo el tiempo juntos por el confinamiento, además hay que tomar en cuenta que las presiones por el dinero y el miedo ante esta enfermedad aumenta la presión de la pareja.

Cabe señalar que la emergencia sanitaria no sólo ha traído consigo consecuencias económicas, ya que también de salud con el incremento de la ansiedad, asimismo consecuencias humanitarias como las relaciones de pareja.

Es por eso que no es raro que los divorcios y las separaciones vaya en aumento, pero no hay que olvidar que todo tiene solución y deben buscar llegar a acuerdos, en especial cuando hay niños de por medio y no tomar una decisión impulsiva o en el calor del momento.

Es por eso que aquí te damos algunos consejos para que puedas pensar mejor las cosas y de esta manera tomar la mejor decisión para su familia y como pareja: