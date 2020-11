Reto visual: Observa con atención y encuentra el asador en 20 segundos

Sabemos que estos retos se han vuelto cada día más populares porque ponen a prueba nuestra capacidad de observación. Hoy te traemos un interesante y colorido reto visual, en el que deberás localizar el dibujo de un asador entre las divertidas imágenes de comida. Para lograrlo sólo tienes 20 segundos, así que pon atención.

Son muchos los que no han logrado encontrar al asador entre los dibujos de hamburguesas, chuletas, camarones, brochetas, hotdogs y piñas, los colores y las formas son lo que más causa confusión, es por eso que se debe poner mucha atención y observar cada parte detenidamente.

A continuación la imagen completa, recuerda poner tu cronómetro y darte sólo 20 segundos para encontrar el objeto perdido.

Ya pasaron más de 20 segundos y todavía no logras encontrar el asador, no te preocupes, te daremos algunas pistas para que puedas descubrirlo y logres completar este reto visual.

Pistas para completar el reto visual:

Observa detenidamente cada parte de la imagen (arriba y abajo)

Busca una color un poco distinto

Recuerda que el asador puede estar tapado por algunos dibujos

Solución

Ya lo intentaste todo y todavía no aparece en tu radar ese asador, no te preocupes, te traemos la solución, sólo recuerda no enseñarla a nadie y retar a quienes estén junto a ti. Puedes divertirte con familiares y amigos retándolos a que encuentren el pequeño dibujo.