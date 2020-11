¿Qué te tomas? Conoce el ORIGEN de estos FAMOSOS Cocteles

La verdadera historia de los cócteles no se sabe, ya que siempre es dudoso el origen por las leyendas de bares y cantinas en torno a las clásicas bebidas.

Se desconoce si fueron inventadas precisamente en los bares; si el "cantinero" o barman fue quién los mezcló y para qué, lo que si es que forman parte del menú de los cócteles predilectos para cada reunión nocturna en la ciudad o la playa.

La palabra Cóctail

Aqui hay dos versiones, la principal, es que viene de la palabra inglesa cock tail o cola de gallo, nombre de una planta con la que revolvían el brebaje, sin embargo existen diversas fechas y lugares en todo el mundo sobre los primeros combinados.

El mojito

La famosa bebida caribeña por excelencia, el mojito, tiene origen en el siglo XVII entre piratas y embarcaciones, en aquellos tiempos el escorbuto era un padecimiento bastante común entre los piratas y para combatirlo, bebían una especie de ron blanco llamado "tafia" de pésimo sabor, mezclado con jugo de limón, un poco de azúcar y hojas de menta para eliminar el mal sabor de boca y facilitar la digestión.

Cuenta la leyenda que Ernest Hemingway popularizó al mojito cuando escribió la frase "My mojito en la Bodeguita... my Daiquirí en la Floridita" en la puerta del bar cubano "La Bodeguita de en Medio"

Mojito, tiene origen en el siglo XVII entre piratas y embarcaciones. Foto: Especial

Preparación del autentico mojito

12-20 hojas de hierbabuena

1 limón y una rebanada para decoración

50ml de Ron blanco tipo Bacardi

7up o Sprite

2 cucharaditas de azúcar

Abundante hielo picado, mezclar y ¡listo!

El daiquirí

Existen innumerables historias acerca de esta bebida cubana, sin embargo las más aceptada es la siguiente:

A principios del siglo XX, en Santiago de Cuba solía estar una playa llamada Daiquirí y cerca de ella habitaba un estadounidense llamado Jennings S. Cox que explotaba una mina de hierro, en el que un día recibió la visita del capitán del Ejército Libertador Cubano y como cortesía le invitó una refrescante mezcla de varios ingredientes para no sentirse austero si únicamente le invitaba ron, se dice que esta mezcla contenía ron blanco, azúcar, jugo de limón y hielo picado. Y finalmente se le nombró Daiquiri.

Daiquirí, se creó como cortesía para el capitán del Ejército Libertador Cubano. Foto: Especial

Preparación del Daiquirí clásico:

90 ml de ron blanco

blanco Jugo y zumo de limón

de limón Dos cucharas de azúcar

Cubitos de hielo

Margarita

La margarita, al igual que la mayoría de los cócteles tiene un origen de dudosa procedencia, lo cierto es que es de origen mexicano y se prepara con tequila, se dice que lo inventó un camarero en Tijuana, enamorado de una pelirroja llamada Margarita. Margarita, de origen mexicano y se prepara con tequila. Foto: Especial

Otra versión, sugiere que Carlos Orozco, un cantinero de la Cantina Hussong, inventó esta refrescante bebida dedicada a Margarita Henkel, hija del embajador de Alemania y que radicaban en el Rancho Hamilton.

Otra famosa historia, cuenta que un barman estadounidense enamorado de la actriz Marjorie King que únicamente bebía tequila, le dedicó su mezcla para conquistarla. Marjorie King podría haber sido la inspiración para inventar el famoso cóctel. Foto: Especial

Preparación de una Margarita Clásica:

3 chupitos de tequila blanco

blanco 2 chupitos de Cointreau

1 chupito de jugo de limón

Sal fina para empapar el borde de la copa

fina para empapar el borde de la copa 1 taza de hielo

Cosmopolitan

Se dice que el cosmopolitan fue creado por Cheryl Cook en 1985, en el bar The Strand, en Florida, sin embargo la famosa serie de televisión Sex and the City y Sarah Jessica Parker quienes lo llevaron a la fama mundial.

Preparación original del Cosmopolitan:

40 ml de Vodka

15 ml Cointreau

30 ml jugo de arándanos

15 ml jugo de limon fresco