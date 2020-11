Estas son las mujeres más dramáticas del zodiaco; no las provoques

En casi cada grupo, existe una personas que resalta por se la dramática o llorona y aunque mucho se debe a lo que vivió en su desarrollo desde que era un niño o niña, hay quienes piensan que esta característica que puede poner en vergüenza a las personas a su al rededor tiene una relación directa con los signos del zodiaco.

En esta caso presentaremos a las mujeres de cuatro signos que son capaces de llevar su drama al límite sin importarles nada. Eso sí, después harán como si fuera una nimiedad y actuarán como si nunca hubiera ocurrido.

Libra

La palabra caos caracteriza a las mujeres regidas por la casa de Libra. Como si se tratase de un berrinche, no dudarán en gastar energías para conseguir lo que quieren a través del drama.

Leo

Una cosa es clara para las leonas: si las cosas no resultan como lo planearon sacarán su frustración con llanto o un drama, así sea una cosa mínima, es su manera de desahogarse.

Sagitario

Si las mujeres de este signo se encuentran desempleadas, bien podrían acudir a funerales a llorar y hacer drama, pues les sale excelente. A pesar de que saben que en muchas ocasiones no es correcto, no les importa. Un consejo: no las provoques.

Capricornio

Las cabras marinas deberían estudiar teatro, pues son dignas del Óscar cada que hacen el drama de si vida. No les importa el escenario o frente a quien estén, ellas sacarán todo su sentir hasta estar satisfechas.

Aunque se trató sólo a las mujeres, no deben dejarse de lado a los varones, que aunque en menor medida, también son bastante dramas y llorones.

Si aún no sabes lo que es el drama, te dejamos esta excelente actuación de Itatí Cantoral, quien hizo el drama de la vida con el personaje Soraya Montenegro dentro de la telenovela "María La del Barrio".