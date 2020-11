¡Irónico! Atleta muere por Covid-19 tras negar su existencia: FOTO

Dmitriy Stuzhuk era un conocido atleta del mundo del fitness en Ucrania. Su cuerpo y su estilo de vida eran el de una persona san y con buenos hábitos, pues para mantener el escultural cuerpo que lucía.

Sin embargo, con tal solo 33 años, el influencer de Instagram ha fallecido a causa del Covid-19, mismo del que negó su existencia en publicaciones de la red social.

En algunos posts, el ucraniano escribió que no creía en la pandemia y que el coronavirus no existía, pero este sábado, lamentablemente, se dio a conocer la noticia de su muerte, expresada por su ex esposa en internet.

Se mantenía estable

Esta semana, el influencer anunció que había contraído la enfermedad y advirtió a sus seguidores que, en efecto, el virus era real y que era algo serio.

En imágenes, el atleta narró que los síntomas de la enfermedad le aparecieron durante un viaje a Turquía: "Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago", compartió, "después de regresar de Turquía, inmediatamente fui a hacerme varias pruebas, me hice una ecografía y, por si acaso, decidí hacerme una prueba de Covid-19. Resultó ser positiva", explicó el influencer.

Sin embargo, pese a la salud favorable del hombre, su estado e salud empeoró y causó su deceso de manera sorpresiva.

"Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos", escribió la ex esposa en su post de Instagram el pasado sábado.