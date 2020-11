Esta es la conmovedora historia, detrás de 'Karen' y los memes de los gatos

"Ahorita no, Karen, estoy durmiendo" y un largo etcétera de frases, circula en la red y todos tienen un gato y un dueño de por medio. Sin embargo, pocos saben el verdadero trasfondo de por qué se les empezó a llamar así a las mujeres que habían adoptado o comprado un gato.

Resulta que un mal día de 1996 un incendio en Nueva York incendió un edificio y afectó la casa de una gatita llamada Scarlett, quien acababa de tener a sus gatitos, cuando este percance llegó, así que sin perder más tiempo, comenzó a sacar a sus 5 gatitos uno por uno hasta ponerlos a salvo, según la versión de los servicios de emergencia que llegaron para apagar el fuego y brindar ayuda a los residentes.

Desafortunadamente uno de los mininos no sobrevivió, pero los otros sí, al igual que su madre, quien quedó con quemaduras en sus oídos, ojos y cara por tal proeza.

Karen adoptó a la gatita. Foto: Especial

Scarlett y no Johansson

La gatita recibió felicitaciones y el reconocimiento de todos el mundo y provocó que el Día de las madres, le enviaran hasta felicitaciones y el revuelo fue tal, que hasta protagonizó shows en televisión, inspiró el libro Scarlett Saves Her Family: The Heart-Warming True Story of a Homeless Mother Cat Who Rescued Her Kittens from a Raging Fire de Jane Martín y J. C. Suares.

Después del incendio, una mujer fue quien se hizo cargo de la minina, quien la llevó a todos los compromisos que la fama le trajo consigo, la alimentó y le brindó cuidados hasta el último día de su vida, el 11 octubre de 2008, cuando murió debido a enfermedades con las que cargaba.

Sus crías fueron adoptadas en parejas por otros habitantes del vecindario, quienes le permitían verlos de vez en cuando. "Era la gata más preciosa y cariñosa, y en nuestra casa todo se trataba de Scarlett" aseveró Karen tras la pérdida de Scarlett. Sin embargo, nunca se imaginó que años después su nombre sería adoptado para los memes de gatitos.

Ahora, cada vez que veas los memes y leas "Karen" en la historia, podrás pensar en esta mujer que hizo una buena obra después del difícil pasado de Scarlett.