"Mi pobre angelito": A casi 30 años su estreno, así lucen los actores

Tras las elecciones de Estados Unidos, en la que perdió el presidente Donad Trump, se viralizó la ocasión en la que ayudó a Kevin McCallister a encontrar el elevador en un hotel, dentro de la película "Mi pobre Angelito".

Este filme se estrenó 21 de diciembre de 1990 en México y una de las dudas que surgió al ver a Trump a lado de Macaulay Culkin fue cómo es que lucen en la actualidad, casi 30 años después.

¿De qué trata "Mi pobre angelito"?

La cinta relata la historia de un niño de ocho años Kevin McCallister, interpretado por Culkin, que debe defender su casa de dos ladrones algo torpes (Pesci y Stern) tras haberse quedado solo en su casa accidentalmente en Navidad; su familia salió de viaje a Francia y lo olvidó.

¿Cómo lucen los actores?

Macaulay Culkin / Kevin McCallister

El protagonista e ícono infantil de la década de los 90. Comenzó a actuar a la edad de cuatro años y los primeros papeles los realizó en una producción teatral con la Filarmónica de Nueva York. Continuó apareciendo en papeles en el escenario, la televisión y las películas a lo largo de la década de 1980. Piezas notables en este período incluyen un episodio de la popular serie de acción "The Equalizer".

En 2019 participó en películas como "Changeland" y en el documental "Square one: Michael Jackson".

Catherine O’Hara / Kate McCallister

Catherine Anne O'Hara es una actriz y humorista canadiense-estadounidense ganadora de los premios Emmy y los premios Gemini,​ reconocida por su trabajo de comedia en SCTV y por sus papeles en películas como Delia Deetz en "Beetlejuice",​ Kate McCallister en "Home Alone" (Mi Pobre Angelito), Sally en "The Nightmare Before Christmas".

Su último papel fue como la doctora Georgina Orwell en la producción "Una serie de eventos desafortunados" en el 2017.

Daniel Stern / Marv Merchants

El actor Daniel Jacob Stern es famoso por las películas "Mi Pobre Angelito" 1 y 2, "Very Bad Things", "City Slickers", "City Slickers II: The Legend of Curly's Gold" y su rol de Richard Lymangood en la película de 1983 "Blue Thunder".

Como Marv Merchants fue uno de los dos ladrones que intentaron robar la casa de Kevin. En cada intento, siempre se llevaba una buena paliza con las diferentes trampas que el niño les colocaba.

Joe Pesci / Harry Lyme

Joe interpretó al líder de los dos ladrones que intentaron aprovecharse de que había un niño solo en su casa en época de Navidad para poder llevarse todo sin problemas.

Pesci se ha destacado por interpretar gánsteres violentos, malhablados o de mal genio pero graciosos, en películas como "Goodfellas", "Casino", "Toro salvaje", "Once Upon a Time in America", "Mi primo Vinny", "JFK" y "Moonwalker", entre otras.

Además de ser actor es cantante. En 1998, lanzó un álbum llamado "Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You" que tenía el sencillo "Wise Guy". En 1999, Pesci anunció su retiro como actor para dedicarse a la música y disfrutar de la vida lejos de las cámaras. Volvió a actuar haciendo un cameo en "El buen pastor" (2006), dirigida por De Niro, luego en el drama "Love Ranch" (2010), junto a Helen Mirren y en "El irlandés" (2019).

Devin Ratray / Buzz McAllister

Devin D. Ratray es un actor estadounidense conocido por su papel de Buzz McAllister en "Mi Pobre Angelito" y su secuela. Además ha participado en otras obras como: "Masterminds", "Person of Interest" y "Blue Ruin" entre otros.