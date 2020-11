¿Dónde están? Encuentra a los caballos con tres patas en 30 segundos

Desde el mes de marzo cuando se decretó el inicio de la cuarentena en México y se indicó a los ciudadanos no salir de sus casas, los desafíos visuales se han vuelto toda una “terapia” que ayuda a darle salida a esa ansiedad generada por el confinamiento aunado a que son una gran forma de entretenimiento.

Es así que en los últimos meses se han convertido en tendencia cada vez que un nuevo desafío aparece en las redes sociales pues no sólo desafían tu agilidad mental y visión, sino ayudan a mantener tu mente activa y lejos de malos pensamientos.

El más reciente reto visual que ha logrado cautivar a cientos de internautas plantea un objetivo aparentemente fácil, el cual consiste en encontrar a los cinco caballos de tres patas en la imagen que les vamos a compartir a continuación.

Pero para hacerlo más complicado debes hacerlo solo en 30 segundos. ¿Estás listo? Prepara tu visión, agilidad y destreza mirar la siguiente ilustración y encuentra los caballos en el menor tiempo posible.

¿Fuiste capaz de encontrarlos? La verdad es que no se trata de un reto fácil debido al poco tiempo que se tiene para descubrir a los caballos de tres patas.

Solución

Si aún no los descubres o el tiempo te “comió” y no lograste encontrar los cinco caballos, no te apures aquí te daremos la respuesta para que la curiosidad no te robe el sueño y no sumes una preocupación más a tu vida.

De igual forma si fuiste de las personas capaces de resolver el reto no está de más que mires la solución para confirmar que así lo hayas hecho y puedas hacerte con el trono de los retos virales. Aquí la respuesta.